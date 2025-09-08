ۇلتتىق قوردىڭ تۇراقتى دامۋ قۇرالى رەتىندەگى ءرولىن قايتا قاراۋىمىز كەرەك - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - ەل ەكونوميكاسى ءۇشىن ماڭىزدى، پايداسى بار جوبالارعا باسىمدىق بەرىلۋگە ءتيىس. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.
- ينۆەستورلارعا ۇسىنىلاتىن سالىق جەڭىلدىكتەرىن مۇقيات ويلاستىرىپ، بايىپپەن قولدانعان ءجون. ەل ەكونومكاسى ءۇشىن ماڭىزدى، پايداسى بار جوبالارعا باسىمدىق بەرىلۋگە ءتيىس. جالپى، ينۆەستيتسيالىق كەلىسىم جاساۋ ءتاسىلى ءوز تيىمدىلىگىن كورسەتتى. ءبىز ۇلتتىق قوردىڭ تۇراقتى دامۋ قۇرالى رەتىندەگى ءرولىن قايتا قاراۋىمىز كەرەك. قوردى قوسىمشا ينۆەستيتسيا كوزى رەتىندە قولدانۋ ءۇشىن ەل ىشىندە بولاشاعى زور جانە نارىقتاعى الەۋەتى جوعارى بولاتىن جوبالارعا قارجى بولۋگە بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەڭ باستىسى، قاراجاتتى مۇقيات ويلاستىرىپ، جۇمساۋ كەرەك. بۇل ىسكە قاجەتتى بولسا ساپالى ساراپتاما جاساي الاتىن حالىقارالىق دەڭگەيدەگى باسقارۋشىلار مەن ينۆەستورلاردى تارتۋعا بولادى.
ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.