«ۇلتتىق قور–بالالارعا» - بالالاردىڭ شوتىنا ەسەپتەلەتىن قاراجات ارتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «ۇلتتىق قور–بالالارعا» باعدارلاماسى بويىنشا تولەم مولشەرى ارتۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى بۇگىن وتكەن بريفينگتە ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ مالىمدەدى.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، الداعى ءۇش جىلدا ۇلتتىق قوردان 5 تريلليون تەڭگە الۋ جوسپارلانعانىنا قاراماستان، ونىڭ اكتيۆى وسەدى دەپ بولجانىپ وتىر. سونىمەن قاتار، قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق تابىسى دا ارتۋعا ءتيىس. دەمەك، بالالاردىڭ شوتىنا اۋدارىلاتىن سوما دا كوبەيۋى مۇمكىن.
«كەز كەلگەن جاعدايدا ءبىز ينۆەستيتسيالىق باسقارۋشى رەتىندە قامتاماسىز ەتەتىن ينۆەستيتسيالىق تابىس وسەدى. تيىسىنشە، بالالاردىڭ شوتىنا ەسەپتەلەتىن سوما دا ارتادى»، - دەپ ءتۇسىندىردى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، «ۇلتتىق قور–بالالارعا» - قازاقستاندا 2024-جىلى ىسكە قوسىلعان مەملەكەتتىك باعدارلاما. سوعان سايكەس ۇلتتىق قوردىڭ جىل سايىنعى ينۆەستيتسيالىق تابىسىنىڭ 50 پايىزى 18 جاسقا تولماعان بارلىق قازاقستان ازاماتىنا تەڭ بولىنەدى.
بيىلعى 1-شىلدەدەگى مالىمەت بويىنشا باعدارلاما اياسىندا تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا جانە ءبىلىم الۋعا 62,7 ميلليون دوللار باعىتتالعان.