ۇلتتىق قوردان ءار بالانىڭ ەسەپشوتىنا جالپى قانشا اۋدارىلدى
استانا. KAZINFORM - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى داۋرەن تەمىربەكوۆ «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى اياسىنداعى ىسكە اسىپ جاتقان پروتسەستى ءتۇسىندىردى.
- 2026-جىلى ۇلتتىق قوردان بالالارعا 130,71 ا ق ش دوللارىنان ەسەپتەلگەن. جالپى 3 جىل ىشىندە 370,56 ا ق ش دوللارى ەسەپتەلدى. 2026-جىلى 6 ميلليون 918 مىڭ ادام قاتىستى، ونىڭ ىشىندە 356613 ادام 18 جاسقا تولادى، - دەدى د. تەمىربەكوۆ پارلامەنت ماجىلىسىندە ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2025-جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تانىستىرۋ كەزىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلعى 1-قاڭتارداعى جاعداي بويىنشا تۇرعىن ءۇي جاعدايلارىن جاقسارتۋعا جانە ءبىلىم بەرۋ تولەمدەرىنە 242 مىڭ ءوتىنىم بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە 206 مىڭ ءوتىنىم ورىندالىپ، 31,6 ميلليون دوللار جۇمسالدى.
ەسكە سالساق، بيىل ۇلتتىق قوردان ءار بالانىڭ ەسەپشوتىنا 130 دوللاردان اۋدارىلاتىنىن جازعان ەدىك.