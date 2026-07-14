«ۇلتتىق قور - بالالارعا»: قاراجاتتى 10 جىل پايدالانباساڭىز نە بولادى؟
استانا. قازاقپارات - «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى بويىنشا بولىنگەن قاراجاتتى كامەلەت جاسىنا تولعاننان كەيىن بىردەن پايدالانباساڭىز دا، ول جوعالىپ كەتپەيدى.
الايدا بەلگىلى ءبىر ۋاقىت وتكەن سوڭ ونىڭ مارتەبەسى وزگەرىپ، زەينەتاقى جيناعىنا اينالادى، دەپ حابارلايدى Tengrinews.kz.
پايدالانىلماعان قاراجات قاشان زەينەتاقى جيناعىنا اۋدارىلادى؟
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ بۇعان دەيىن «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسىنداعى پايدالانىلماعان قاراجاتتى باسقارۋ تەتىگى ازىرلەنىپ جاتقانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ۇلتتىق بانكتىڭ جاۋابىنا سايكەس، بۇل 18 جاسقا تولعاننان كەيىن ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنداعى (ب ج ز ق) ارنايى شوتتارعا تۇسكەن، ءبىراق يەسى ءالى پايدالانباعان قاراجات تۋرالى بولىپ وتىر.
قولدانىستاعى ەرەجەگە سايكەس، ەگەر ازامات كامەلەتكە تولعاننان كەيىنگى 10 جىل ىشىندە، ياعني شامامەن 28 جاسقا دەيىن بۇل قاراجاتتى پايدالانباسا، قارجى ونىڭ ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارىن ەسەپكە الۋعا ارنالعان جەكە زەينەتاقى شوتىنا اۋدارىلادى.
ۇلتتىق بانك پايدالانىلماعان قاراجاتتان قالاي تابىس تاپپاق؟
قازىرگى ۋاقىتتا ۇلتتىق بانك ب ج ز ق- مەن بىرلەسىپ مۇنداي قاراجاتتى باسقارۋ تەتىگىن ازىرلەۋدە. جوسپار بويىنشا بۇل قاراجات دوللارمەن ءبىر كۇندىك رەپو وپەراتسيالارى ارقىلى اقشا نارىعىندا ينۆەستيتسيالانادى.
ۇلتتىق بانك وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاراجات ءۇشىن باستى تالاپ - جوعارى وتىمدىلىك. سەبەبى جيناق يەسىنىڭ اقشاسىن قاشان پايدالاناتىنىن الدىن الا بولجاۋ مۇمكىن ەمەس، سوندىقتان قاراجات كەز كەلگەن ۋاقىتتا قولجەتىمدى بولۋى ءتيىس.
سونىمەن قاتار رەتتەۋشىنىڭ باعالاۋىنشا، رەپو وپەراتسيالارى تاۋەكەل دەڭگەيىن تومەن ۇستاي وتىرىپ، قوسىمشا ينۆەستيتسيالىق تابىس الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ۇلتتىق بانك تاجىريبە كورسەتكەندەي، كوپتەگەن قاتىسۋشى 18 جاسقا تولعاننان كەيىن قاراجاتىن بىردەن شەشىپ المايتىنىن اتاپ ءوتتى. سوندىقتان ۋاقىتشا ينۆەستيتسيالاۋ قاراجاتتىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قاراجات قازىر قايدا ساقتالىپ جاتىر؟
ب ج ز ق مالىمەتىنشە، قاتىسۋشى 18 جاسقا تولعاننان كەيىن قاراجات 10 جىل بويى دوللارمەن اشىلعان ماقساتتى جيناق شوتىندا ساقتالادى.
ەگەر وسى ۋاقىت ىشىندە قاراجات پايدالانىلماسا، ول اۆتوماتتى تۇردە ەرىكتى زەينەتاقى جارنالارىن ەسەپكە الۋعا ارنالعان جەكە زەينەتاقى شوتىنا اۋدارىلادى. وسى ساتتەن باستاپ قاراجات كادىمگى زەينەتاقى جيناعى رەتىندە ينۆەستيتسيالانادى.
جاڭا تەتىك ىسكە قوسىلعانعا دەيىن پايدالانىلماعان قاراجات ب ج ز ق- داعى ارنايى شوتتاردا ساقتالا بەرەدى. جۇيەنىڭ ناقتى قاشان ەنگىزىلەتىنى ازىرگە بەلگىسىز.
ۇلتتىق بانك قازىرگى ۋاقىتتا ب ج ز ق- مەن بىرگە تەتىكتىڭ قۇقىقتىق جانە تەحنيكالىق ماسەلەلەرىن تالقىلاپ جاتقانىن حابارلادى. جاڭا جۇيەنىڭ ىسكە قوسىلۋى قاجەتتى نورماتيۆتىك قۇجاتتاردىڭ قابىلدانۋىنا جانە تەحنيكالىق دايىندىققا بايلانىستى بولادى.
باعدارلاما بويىنشا قانشا قاراجات پايدالانىلدى؟
ب ج ز ق دەرەگىنشە، «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعالى بەرى بارلىق بالالارعا شامامەن 2,5 ميلليارد ا ق ش دوللارى ەسەپتەلگەن.
2026-جىلعى 1-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا كامەلەتكە تولعان قاتىسۋشىلار 62,7 ميلليون دوللاردى پايدالانىپ ۇلگەرگەن.
ونىڭ ىشىندە 41 ميلليون دوللار تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا، ال 21,7 ميلليون دوللار ءبىلىم الۋعا جۇمسالعان.
ب ج ز ق باعدارلاماعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتىڭ بىرتىندەپ ارتىپ كەلە جاتقانىن دا اتاپ ءوتتى. ەگەر باعدارلامانىڭ العاشقى جىلى 2006-جىلى تۋعان قاتىسۋشىلاردىڭ جيناقتارىنىڭ شامامەن 15 پايىزى عانا پايدالانىلسا، قازىر بۇل كورسەتكىش 35 پايىزعا جەتكەن. ال 2007-جىلى تۋعان قاتىسۋشىلاردىڭ دا جيناقتارىنىڭ ۇشتەن بىرىنەن استامى يگەرىلگەن.
ەسكە سالايىق، «ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى 2024-جىلعى 1-قاڭتاردا ىسكە قوسىلدى. 2025-جىلى باعدارلاما اياسىندا ءاربىر بالانىڭ شوتىنا 130,71 ا ق ش دوللارى اۋدارىلدى. 2025-جىلدىڭ سوڭىنداعى مالىمەت بويىنشا، باعدارلاماعا 6918656 بالا قاتىسقان.