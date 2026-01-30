«ۇلتتىق قور-بالالارعا»: 2026-جىلعى تولەم بۇگىن اۋدارىلادى
استانا. قازاقپارات - بۇگىن قازاقستاندا «ۇلتتىق قور - بالالارعا» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى اياسىندا كەزەكتى تولەم جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ءاليا مولدابەكوۆا مالىمدەدى.
بيىل 1-اقپان دەمالىس كۇنىنە سايكەس كەلگەندىكتەن، بالالاردىڭ شوتتارىنا قاراجات 30-قاڭتار كۇنى اۋدارىلادى. ال اتا-انالار مەن زاڭدى وكىلدەر بۇل قارجىنى 31-قاڭتار تۇستەن كەيىن نەمەسە 1-اقپان كۇنى تاڭەرتەڭ ءوز شوتتارىنان كورە الادى.
2026-جىلى ءار بالاعا 130 ا ق ش دوللارى، ياعني قازىرگى باعام بويىنشا 65 مىڭ تەڭگەدەن استام قاراجات اۋدارىلادى.
ءبىر بالاعا قانشا قاراجات جينالدى؟
«ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعانىنا بيىل ءۇشىنشى جىل بولدى. 2026-جىلعى تولەمدى قوسا ەسەپتەگەندە، ءبىر بالاعا اۋدارىلعان قاراجاتتىڭ جالپى كولەمى 360 ا ق ش دوللارىنا جۋىق، بۇل قازىرگى باعاممەن 181 مىڭ تەڭگەدەن اسادى.
ال قارجى بالانىڭ اتىنا اشىلعان جەكە شوتتا جيناقتالادى. قاراجاتتى 18 جاسقا تولعانعا دەيىن پايدالانۋ مۇمكىن ەمەس. كامەلەتكە تولعاننان كەيىن ونى تۇرعىن ءۇي جاعدايىن جاقسارتۋعا نەمەسە ءبىلىم الۋعا باعىتتاۋعا بولادى.
«ۇلتتىق قور - بالالارعا» باعدارلاماسى تۋرالى
باعدارلاما 2024-جىلدان باستاپ جۇزەگە اسىرىلىپ كەلەدى. جوبا اياسىندا ۇلتتىق قوردىڭ ينۆەستيتسيالىق تابىسىنىڭ 50 پايىزى جىل سايىن قازاقستانداعى 18 جاسقا دەيىنگى بارلىق بالاعا تەڭدەي بولىنەدى. بۇل - بالانىڭ وتباسىنداعى تابىسىنا نەمەسە الەۋمەتتىك مارتەبەسىنە قاراماستان بەرىلەتىن مەملەكەتتىك قولداۋ.
ماڭىزدىسى، اتالعان قاراجاتتى قولما-قول شەشىپ الۋعا بولمايدى. ول تەك ناقتى ماقساتتارعا - ءبىلىم الۋ نەمەسە باسپانا ساتىپ الۋ ءۇشىن عانا قولدانىلادى.
كىمدەر الادى؟
باعدارلاماعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى بار، 18 جاسقا تولماعان بارلىق بالا قاتىسادى. بالانىڭ اتا-اناسىنىڭ تابىس دەڭگەيى نەمەسە الەۋمەتتىك جاعدايى ەسەپكە الىنبايدى.
ايتا كەتەيىك، باعدارلاما ەنگىزىلگەن كەزدە قازاقستاندا 6,9 ميلليوننان استام بالا تىركەلگەن. جوبانىڭ باستى ماقساتى - ءار بالانىڭ ەرەسەك ومىرگە قادام باسۋىنا قارجىلىق نەگىز قالىپتاستىرۋ. مۇنداي جيناق جۇيەلەرى نورۆەگيا، كانادا جانە سينگاپۋر سياقتى ەلدەردە دە قولدانىلادى.