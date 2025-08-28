ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرى مەن باپكەرلەرىنە ەڭبەكاقى تولەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبى ءتۇسىندىرىلدى
استانا. KAZINFORM - سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ كوميتەتىنىڭ رەسمي وكىلى مەيرامعازى ساپارعاليەۆ ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرى مەن باپكەرلەرىنە ەڭبەكاقى تولەۋدىڭ جاڭا ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
- ءبىرىنشى وزگەرىس - ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە باعىتتاۋ. ينفلياتسياعا بايلانىستى جىل سايىن تولەم قۇنى دا وزگەرىپ وتىراتىن. قازىر ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە بەكىتىلگەننەن كەيىن ينفلياتسياعا ساي بىردەن ءوزىنىڭ كورسەتكىشتەرى تەڭەسىپ وتىرادى. ەكىنشىدەن، ءار ءوڭىر ءارتۇرلى تولەيدى. مىسال رەتىندە ايتساق، س ق و- دا 400 مىڭ تولەنسە، وڭتۇستىك وڭىردە 2 ميلليون تولەنۋى مۇمكىن. وسى سەبەپتى ول ءوز وبلىسىنان قاي جاقتا كوپ تولەنسە، سوندا كەتىپ قالادى. بۇل وڭىرلەردەگى سپورتتىڭ دامۋ ديناميكاسىنا كەرى اسەر ەتەدى. سوندىقتان بۇكىل وڭىردە سپورتشىلارعا بىردەي جاعداي جاساۋ ءۇشىن تەڭەستىرىلگەن تولەم جۇيەسى ەنگىزىلىپ وتىر، - دەدى ول «Jibek joly» تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا.
بۇيرىققا سايكەس، اي سايىنعى تولەم 5 تەن 250 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىنگى ارالىقتا، ياعني 19660 تەڭگەدەن 983 مىڭ تەڭگەگە دەيىنگى ارالىعىندا بەلگىلەنگەن. رەسمي وكىل ولار سپورتشىلارعا قانداي رەتپەن تاعايىندالاتىنىن ءتۇسىندىردى.
_ بۇل جەردە سپورتتاعى كورسەتكىشىنە، مەدال سانىنا بايلانىستى ارنايى كريتەريلەر بار. ءار سپورتشىنىڭ رەيتينگىسىن قالىپتاستىرۋ كەزىندە ولاردىڭ ءبارى ەسكەرىلەدى. سوعان ساي ءارقايسىسىنا تولەنەتىن قاراجات كورسەتىلەدى، - دەدى مەيرامعازى ساپارعاليەۆ.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلدان باستاپ ەلىمىزدە جاتتىقتىرۋشىلارعا 30 پايىز ۇستەمەاقى قوسىلۋى مۇمكىن.