ۇلتتىق قۇراما بوكسشىلارى 2026-جىلى قانداي حالىقارالىق تۋرنيرلەرگە قاتىسادى؟
استانا. قازاقپارات – 2026-جىلى قازاقستاننىڭ ەرلەر جانە ايەلدەر قۇرامالارى ءبىرقاتار ءىرى حالىقارالىق جارىستاردا ەل نامىسىن قورعايدى. بۇل تۋرالى قازاقستان بوكس فەدەراتسياسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستاندىق بوكسشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن وتەتىن رەسمي تۋرنيرلەر كۇنتىزبەسى مىناداي:
• 8-15-ناۋرىز - Futures الەم كۋبوگى (U19، تايلاند)؛
• 28-ناۋرىز – 11-ءساۋىر - ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتى (موڭعوليا)؛
• ءساۋىر ايى - World Boxing كۋبوگىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى (برازيليا)؛
• 1-16 مامىر - U15 جانە U17 جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى ازيا چەمپيوناتتارى (وزبەكستان)؛
• ماۋسىم ايى - World Boxing كۋبوگىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى (قىتاي)؛
• شىلدە- تامىز - U19 جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى؛
• 3-16-شىلدە - U19 جانە U23 جاس ساناتتارىنداعى ازيا چەمپيوناتتارى (يندونەزيا)؛
• 19-قىركۇيەك – 4-قازان - ازيا ويىندارى (جاپونيا)؛
• 31-قازان – 13-قاراشا - جاستار اراسىنداعى وليمپيادا ويىندارى (داكار)؛
• قاراشا-جەلتوقسان - World Boxing كۋبوگىنىڭ فينالدىق كەزەڭى (وزبەكستان)؛
• جەلتوقسان ايى - جابىق كەشەندەگى ازيا ويىندارى (ساۋد ارابياسى).
ايتا كەتەيىك، 2025-جىلى قازاقستاندىق بوكسشىلار ءۇش الەم چەمپيوناتىنا قاتىستى. ناۋرىز ايىندا ايەلدەر قۇراماسى سەربيانىڭ نيش قالاسىندا وتكەن IBA الەم چەمپيوناتىندا سىنعا تۇسسە، قىركۇيەكتە World Boxing ۇيىمى وتكىزگەن الەم بىرىنشىلىگى ۇلى بريتانيانىڭ ليۆەرپۋل قالاسىندا ءوتتى. ال جەلتوقساندا ەرلەر قۇراماسى دۋبايدا (ب ا ء ا) ۇيىمداستىرىلعان IBA الەم چەمپيوناتىندا باق سىنادى.