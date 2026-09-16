ۇلتتىق قۇرامادا بولعان قازاقستان چەمپيونى قازا تاپتى
استانا. قازاقپارات - گرەك-ريم كۇرەسىنەن سۋردو سپورتشىلار اراسىنداعى قازاقستاننىڭ بۇرىنعى چەمپيونى ءادىل تىلەكتەس شىمكەنتتەگى زاۋىتتاردىڭ بىرىندە قازا تاپتى. ول 2024-جىلعا دەيىن ۇلتتىق قۇراما ساپىندا بولعان.
سپورتشىنىڭ قازاسى تۋرالى اقپارات الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى. شىمكەنت پوليتسيا دەپارتامەنتى قايعىلى وقيعا زاۋىتتاردىڭ بىرىندە بولعانىن راستادى.
«قالا اۋماعىنداعى كاسىپورىنداردىڭ بىرىندەگى جۇمىسشىنىڭ قازاسىنا بايلانىستى سوتالدى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. الدىن الا مالىمەت بويىنشا ەر ادامدى توق سوققان»، - دەپ مالىمدەدى شىمكەنت پ د وكىلى.
سۋردليمپيادا كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى 28 جاستاعى ءادىل تىلەكتەس گرەك-ريم كۇرەسىنەن ەل چەمپيونى بولعانىن، ۇلتتىق قۇراما ساپىندا ونەر كورسەتىپ، الەم چەمپيوناتىنىڭ جۇلدەسىنە ءبىر قادام قالعانىن مالىمدەدى.
«ءادىل تىلەكتەس 2021-جىلدان باستاپ ەستۋ قابىلەتى بۇزىلعان سپورتشىلار اراسىندا گرەك-ريم كۇرەسىنەن جانە ەركىن كۇرەستەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ مۇشەسى بولعان. ەركىن كۇرەستەن قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى اتاعى بار»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
دەگەنمەن كەيىنگى ەكى جىلدا ول ۇلتتىق قۇراما ساپىنا وتە الماعان. سوڭعى وتكەن سپارتاكيادادا دا جۇلدەسىز قالعان.
مارقۇم سپورتشىنىڭ ارتىندا ەكى بالاسى قالعان.