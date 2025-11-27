ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ايدوس ەسپولوۆ ۇستالعانىن راستادى
استانا. KAZINFORM – ۇ ق ك ايدوس ەسپولوۆ ۇستالعانىن راستادى.
بۇعان دەيىن كەيبىر ب ا ق- تا «استانا ەكسپو-2017» كومپانياسىنىڭ ەكس-كەڭەسشىسى ايدوس ەسپولوۆ استانادا ۇستالعانى تۋرالى اقپارات تاراعان بولاتىن.
- اتالعان فاكت بويىنشا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلايمىز. قوسىمشا اقپارات، قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ كودەكسىنىڭ 201-بابى 1-بولىگىنە سايكەس جاريا ەتۋگە جاتپايدى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى.
ايدوس ەسپولوۆ «استانا ەكسپو-2017» كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى كەڭەسشىسى جانە ەۋرازيا تەحنولوگيالىق ۋنيۆەرسيتەتى مەن Alatau Asset Management Company قۇرىلتايشىلارىنىڭ ءبىرى.
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا حابارلانعان اقپارات بويىنشا ول ەكسپو-2017 كورمەسىنە دايىندىق كەزىندە اقشا جىمقىرۋ جانە پارا الۋ ءىسى بويىنشا (شامامەن 2,2 ميلليارد تەڭگە) ۇستالدى.
اشىق دەرەككوز مالىمەتىنە سۇيەنسەك، ايدوس ەسپولوۆ - قازاقستاندىق كاسىپكەر جانە بۇرىنعى شەنەۋنىك. بۇرىن ءتۇرلى باسشىلىق لاۋازىم اتقارعان.
ءبىرقاتار ب ا ق مالىمەتىنشە، ايدوس ەسپولوۆ - اسەل يسابايەۆانىڭ اعاسى. ال نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ونى ەكىنشى ايەلى رەتىندە اتاعان ەدى.