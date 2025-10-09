ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعى وتاعا مۇقتاج سوتتالۋشىنى جاتقىزۋدان باس تارتقان
استانا. KAZINFORM - قىزىلورداداعى تۇزەۋ مەكەمەسىندە جازاسىن وتەپ جاتقان سوتتالۋشى نەيروحيرۋرگتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بەل ومىرتقاسىنا قايتالاپ وتا جاساۋ ءۇشىن استاناداعى ۇلتتىق نەيروحيرۋرگيا ورتالىعىنا جىبەرىلگەن، دەپ حابارلايدى قىزىلوردا سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ورتالىق «ەمدەۋگە جاتقىزۋ بيۋروسى» پورتالى ارقىلى جوسپارلانعان اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدى ماقۇلداپ، وپەراتسيانى تاعايىنداعان. سوتتالۋشى ەم الۋ ءۇشىن كونۆويمەن استاناعا جەتكىزىلگەن.
- الايدا مەديتسينالىق مەكەمەگە كەلگەننەن كەيىن كونۆويلەنگەن ادامدارعا ارنالعان مامانداندىرىلعان پالاتانىڭ بولماۋىنا بايلانىستى ونى اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدان باس تارتىلعان. سوتتالۋشى اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدان باس تارتىلعانىن كورسەتىپ، سوتقا شاعىم تۇسىرگەن، - دەلىنگەن سوت تاراتقان حابارلامادا.
ءبىرىنشى ساتىداعى سوت ءىستى قاراپ، ورتالىقتىڭ باس تارتۋىن زاڭسىز دەپ تاپتى. «حالىق دەنساۋلىعى جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسى تۋرالى» كودەكستىڭ 4-بابىنا جانە قىلمىستىق-اتقارۋ كودەكسىنىڭ 143-بابىنا سايكەس، قىلمىستىق-اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندە وتىرعان ادامدار تولىق مەديتسينالىق كومەكپەن قامتاماسىز ەتىلۋى ءتيىس.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن بەكىتىلگەن مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ قاعيدالارىنا سايكەس، مەديتسينالىق ۇيىمدار قاماۋدا ۇستالعان ادامداردى اۋرۋحاناعا جاتقىزۋ ءۇشىن قاۋىپسىزدىك شارالارىمەن جابدىقتالعان وقشاۋلانعان پالاتالاردى قامتاماسىز ەتۋگە مىندەتتى. سونداي-اق سوت ورتالىقتىڭ ناۋقاستى قابىلداۋعا دايىن ەكەنىن جانە اۋرۋحاناعا جاتقىزۋ مەرزىمىن بەلگىلەگەنىن بۇرىن رەسمي تۇردە راستاعانىن اتاپ وتكەن. سونىمەن قاتار، سوت جوسپارلانعان اۋرۋحاناعا جاتقىزۋعا كەدەرگى بولاتىن كۇتپەگەن جاعدايلاردى انىقتاعان جوق (ستاتسيونارلىق جاعدايدا مەديتسينالىق كومەكتى ۇيىمداستىرۋ ستاندارتىنىڭ 43-تارماعى). سوندىقتان، اۋرۋحاناعا جاتقىزۋدان باس تارتۋ زاڭدى كۇتۋ قاعيداسىن جانە ازاماتتىڭ مەديتسينالىق كومەككە قۇقىعىن بۇزعان زاڭسىز دەپ تانىلدى. سوت تالاپ قويۋدى قاناعاتتاندىرىپ، ورتالىققا تالاپ قويۋشىعا ەمدەلۋگە جانە وتا جاساۋعا قاجەتتى جاعداي جاساۋدى مىندەتتەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى قىزىلوردا سوتى.
سونداي-اق سوت دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترىنە الداعى ۋاقىتتا وسىنداي زاڭبۇزۋشىلىقتارعا جول بەرمەۋ شارالارىن قولدانۋدى تالاپ ەتىپ، جەكە ۇيعارىم جولدادى. سوت اكتىلەرى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.