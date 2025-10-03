ۇلتتىق مۋزەيدە «زەرگەرلىك كود» حالىقارالىق كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - بۇل - قازاقستانداعى Syldyr جوباسى اياسىنداعى داتا-ارت پەن كونتسەپتۋالدى اشەكەيلەرگە ارنالعان العاشقى حالىقارالىق كورمە.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكسپوزيتسياعا قازاقستان، گەرمانيا، اۆستراليا، ماجارستان، ا ق ش، يتاليا، نيدەرلاند، مەكسيكا، سەنەگال، قىتاي، رەسەي، اۆستريا، ۇلى بريتانيا، پولشا، گرۋزيا، ومان سىندى 28 مەملەكەتتەن 60 تان استام سۋرەتشى قاتىستى.
اۆتورلار كونتسەپتۋالدى اشەكەيلەر مەن ماتەريالدىق داتا-ارت تۋىندىلارىن ۇسىندى. بۇل جۇمىستار ارنايى وسى كورمە ءۇشىن جاسالعان.
- 2016 -جىلى وكسفورد سوزدىگى «پوستشىندىق» ءسوزىن جىل ءسوزى دەپ اتادى. بۇل قۇبىلىس ەموتسيالار قوعامدىق ديسكۋرستان وبەكتيۆتى فاكتىلەردى ىعىستىرعاندا پايدا بولادى. بۇگىندە اراعا ون جىلداي ۋاقىت سالىپ، پوستشىندىق الەۋمەتتىك جەلىلەردىڭ، جاساندى ينتەللەكتىڭ دامۋى جانە ءداستۇرلى جۋرناليستيكانىڭ السىرەۋىنىڭ ارقاسىندا بۇرىنعىدان دا تەرەڭ ورنىقتى. وسىنداي جاعدايدا ستاتيستيكا اقيقاتتىڭ سوڭعى دەرەككوزى بولىپ قالا بەرەدى. سوندىقتان دا سۋرەتشىلەر بارعان سايىن دەرەكتەردى كورنەكى، ماتەريالدىق ءارى تاعىلاتىن فورماعا اينالدىراتىن داتا-ارتقا جۇگىنۋدە، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
قازاق مادەنيەتىندە اشەكەيدىڭ قاسيەتتى ءمانى بار. بويتۇمار - كۇش-قۋات، تەكتىلىك پەن جادىنىڭ بەلگىسى. Syldyr جوباسىنىڭ كۋراتورلارى وسى ءداستۇردى قايتا پايىمداۋدى ۇسىنادى.
اشەكەيدىڭ ءالى دە وزىندىك ءمانى بار، ءبىراق ەندى ول ساندارعا نەگىزدەلىپ، سالماق، تەكستۋرا جانە فورماعا اينالعان دەرەكتەر ىسپەتتى.