ۇلتتىق ۇلاننىڭ بۇرىنعى اسكەري قىزمەتشىسى ەربايان مۇحتار ومىردەن ءوتتى
استانا. قازاقپارات - 2023 -جىلى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ كەزىندە اۋىر باس سۇيەك-مي جاراقاتىن العان ۇلتتىق ۇلاننىڭ بۇرىنعى اسكەري قىزمەتشىسى مۇحتار ەربايان قايتىس بولدى.
- وكىنىشكە قاراي، بۇگىن ەرباياننىڭ جۇرەگى توقتاعانىن بىلدىك. بۇل جازبا قوشتاسۋ ءۇشىن عانا ەمەس. ويتكەنى ەربايان وسى ەكى جىل ىشىندە ءوزىنىڭ ءومىرى ءۇشىن كۇرەسە وتىرىپ، مىڭداعان ساربازدىڭ تاعدىرىنا اسەر ەتتى. ونىڭ وقيعاسى ارقىلى اسكەردەگى كوپتەگەن ماسەلە اشىق ايتىلا باستادى، - دەپ جازدى ادۆوكات ينگا يمانباي ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
سونىمەن قاتار ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مۇحتار ەرباياننىڭ قايتىس بولۋىنا بايلانىستى ونىڭ وتباسى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتىپ، مالىمدەمە جاسادى.
- دارىگەرلەر ءۇش جىلعا جۋىق ۋاقىت بويى ناۋقاستىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ ءۇشىن كۇرەستى. الايدا العان اسا اۋىر جاراقاتىنىڭ سالدارىنان باس ميىندا قايتىمسىز وزگەرىستەر بولىپ، ناۋقاستىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋ مۇمكىن بولمادى. ناۋقاس مۇحتار ەربايان حاميت ۇلى 2023 -جىلدان بەرى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەۋ كەزىندە العان اۋىر باس-مي جاراقاتىنىڭ سالدارىنان اسا اۋىر جاعدايدا بولدى. ۇزاق ۋاقىت بويى تۇراقتى ۆەگەتاتيۆتىك كۇي ساقتالدى. رەسپيراتورلىق قولداۋدى قوسا العاندا، قارقىندى تەراپيا جۇرگىزىلگەنىنە قاراماستان، ومىرلىك ماڭىزدى كورسەتكىشتەردىڭ بىرتىندەپ ناشارلاۋى بايقالدى. اتاپ ايتقاندا، قانداعى وتتەگى ساتۋراتسياسىنىڭ تومەندەۋى، جۇرەك ىرعاعىنىڭ بۇزىلۋى جانە گەموديناميكانىڭ تۇراقسىزدىعى تىركەلدى. ناۋقاستىڭ جاعدايى اسا اۋىر كۇيىندە قالدى. مەديتسينا ماماندارى تاراپىنان بارلىق قاجەتتى رەانيماتسيالىق جانە ەمدىك ءىس-شارالار كەشەنى تولىق كولەمدە جۇرگىزىلدى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسكەن ۇيىمداستىرۋىمەن ناۋقاس ەم الۋ ءۇشىن تۇركيا رەسپۋبليكاسىنا جىبەرىلىپ، وندا باستاپقى دياگنوز راستالدى. 2026 -جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا نەگىزگى اۋىر سىرقاتتىڭ اياسىندا ينفەكسيالىق اسقىنۋلار، سەپسيس جانە كوپ اعزالىق جەتكىلىكسىزدىك سيندرومى دامىدى. 2026 -جىلعى 23-ماۋسىمدا ساعات 21:40-تا ناۋقاستىڭ بيولوگيالىق ءولىمى تىركەلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ حابارلاماسىندا.
ەسكە سالساق، اسكەردە ءجۇرىپ، باسىنان جاراقات العان ۇلتتىق ۇلاننىڭ قاتارداعى جاۋىنگەرى ەربايان مۇحتار بىرنەشە اي بويى كومادا جاتقان بولاتىن.