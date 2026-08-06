استانادا اباي كۇنى قالاي اتاپ وتىلەدى
استانا. قازاقپارات – 10-تامىزدا قازاقستاندا ۇلى اقىن ءارى ويشىل اباي قۇنانباي ۇلى كۇنى اتالىپ وتەدى. وسى داتاعا وراي استانادا ادەبي- مۋزىكالىق كەشتەردى، فورۋمداردى، كىتاپ كورمەلەرىن، تەاتر قويىلىمدارىن، شىعارماشىلىق بايقاۋلاردى، زياتكەرلىك ويىنداردى جانە وزگە دە ءىس-شارالاردى قامتيتىن اۋقىمدى مادەني-اعارتۋشىلىق باعدارلاما ازىرلەندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
مەرەكەلىك ءىس-شارالار ەلوردانىڭ ءتۇرلى الاڭدارىندا وتەدى جانە ابايدىڭ ادەبي، مۋزىكالىق ءارى رۋحاني مۇراسىن ناسيحاتتاۋعا، سونداي-اق وسكەلەڭ ۇرپاقتى ۇلتتىق قۇندىلىقتارعا باۋلۋعا باعىتتالعان.
6-تامىز كۇنى ساعات 10:00-دە اباي قۇنانباي ۇلى اتىنداعى №87-مەكتەپ-گيمنازياسىندا «جۇرەگىمنىڭ تۇبىنە تەرەڭ بويلا…» اتتى ادەبي-مۋزىكالىق كەش وتەدى. ءىس-شارا بارىسىندا «اباي تانۋ» عىلىمي-اعارتۋشىلىق ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى، قازاقستان جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى الماحان مۇحامەتقالي قىزى اباي مۇراسىنىڭ رۋحاني ماڭىزى تۋرالى ايتىپ، اقىن شىعارماشىلىعىنا قاتىستى قىزىقتى دەرەكتەرمەن بولىسەدى.
ادەبي باعدارلاما اياسىندا مەكتەپتىڭ ۇستازدارى مەن وقۋشىلارى اباي اندەرىن ورىنداپ، ولەڭدەرى مەن قارا سوزدەرىن وقيدى.
وسى ۋاقىتتا تاتتىمبەت اتىنداعى №1-بالالار ونەر مەكتەبىندە «كوڭىلىم ءاندى ۇعادى» شىعارماشىلىق الاڭى جۇمىس ىستەيدى. ءىس-شارا اياسىندا ونەر مەكتەبىنىڭ دارىندى وقۋشىلارىنا اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ مادەني جانە شىعارماشىلىق مۇراسى تانىستىرىلىپ، ونىڭ مۋزىكالىق شىعارمالارىنىڭ ءمانى مەن ۇلتتىق مادەنيەتتەگى ورنى تۇسىندىرىلەدى.
سونداي-اق ساعات 10:00-دە «ارقا Alan» ۇلتتىق سپورت تۇرلەرىن دامىتۋ ورتالىعىندا توعىزقۇمالاقتان «ارقا Alan كۋبوگى» قالالىق ءتۋرنيرى وتەدى. ال ساعات 12:00-دە №6 كوپشىلىك كىتاپحانادا «ابايدىڭ تىلسىم جولدارى» اتتى پوەزيا ساعاتى ۇيىمداستىرىلادى.
7-تامىزدا ر. قوشقاربايەۆ داڭعىلى، 50-مەكەنجايىنداعى «رۋحانيات» ورتالىعىندا كۋرس تىڭداۋشىلارىنا اقىننىڭ قارا سوزدەرى مەن وسيەتتەرىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان «اباي الەمى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل وتەدى. وسى كۇنى ش. قوسشىعۇل ۇلى كوشەسى، 8/1-مەكەنجايىنداعى «رۋحانيات» ورتالىعىندا «ۇرپاققا ونەگە» تاقىرىبىندا اباي ولەڭدەرىن تالداۋ ساباعى ۇيىمداستىرىلادى.
ساعات 11:00-دە №10-كوپشىلىك كىتاپحانادا «اباي - ۇلتتىڭ رۋحاني تەمىرقازىعى» اتتى مانەرلەپ وقۋ كەشى وتەدى. سونىمەن قاتار ساعات 12:00-دە №3-كوپشىلىك كىتاپحانادا «ۇلى ابايدىڭ ادەبي مۇراسى» اتتى كىتاپ كورمەسى اشىلادى. وسى ۋاقىتتا №3-بالالار كىتاپحاناسىندا «جۇرەگىمنىڭ تۇبىنە تەرەڭ بويلا» اتتى پوەزيا ساعاتى وتەدى.
7-9-تامىز ارالىعىندا ەلوردالىق ارباتتا «ءاندى سۇيسەڭ، مەنشە ءسۇي» اتتى قازاق تىلىندەگى كاراوكە ۇيىمداستىرىلادى: 7 تامىزدا باستالۋى - ساعات 20:00-دە، 8 جانە 9-تامىزدا - ساعات 19:00-دە. ءىس-شارا بارىسىندا ابايدىڭ اندەرى شىرقالادى.
8-تامىز كۇنى ساعات 12:00-دە №6-بالالار كىتاپحاناسىندا «اباي الەمىنە ساياحات» اتتى ولەڭدەردى مانەرلەپ وقۋ ءىس-شاراسى وتەدى.
وسى كۇنى ساعات 18:00-دە «جەتىسۋ» ساياباعىندا اباي كۇنىنە ارنالعان زياتكەرلىك-اقپاراتتىق اكتسيا ۇيىمداستىرىلادى. قاتىسۋشىلار ءوز بىلىمدەرىن سىناپ، قىزىقتى ۆيكتوريناعا قاتىسىپ، قازاقتىڭ ماقال-ماتەلدەرىن ءبىلۋ دەڭگەيىن كورسەتەدى.
10-تامىز كۇنى ساعات 09:00-دە اباي ەسكەرتكىشىنە گۇل شوقتارىن قويۋ ءراسىمى وتەدى.
سول كۇنى ساعات 10:30-دا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ء«سوز ونەرى.
جاسامپاز جاس قالام» اتتى جاس جازۋشىلاردىڭ رەسپۋبليكالىق فورۋمى ۇيىمداستىرىلادى. فورۋمعا اعا بۋىن قالامگەرلەر، ادەبيەت سىنشىلارى، ادەبيەتتانۋشى عالىمدار، سونداي-اق استانا، الماتى، ۇلىتاۋ جانە قاراعاندى وبلىستارىنان كەلگەن جاس اقىندار مەن جازۋشىلار قاتىسادى.
سونداي-اق ساعات 11:00-دە №5-بالالار كىتاپحاناسىندا «قارا سوزدەن وي تۇيگەن دانا اباي» اتتى وقۋ كەشى وتەدى. ال ساعات 17:00-دە قالا اكىمدىگى الدىنداعى امفيتەاتردا «جەلسىز تۇندە جارىق اي» اتتى ادەبي-مۋزىكالىق كەش ۇيىمداستىرىلادى. ءىس-شارا اياسىندا ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن اشىق ميكروفون جانە ۇلتتىق ويىنداردان تۋرنيرلەر وتكىزىلەدى. كەش بارىسىندا ۇلى ويشىلدىڭ ولەڭدەرى مەن اندەرى ءداستۇرلى جانە زاماناۋي ۇلگىدە ورىندالادى.
14-تامىزدا «رۋحانيات» ورتالىعىندا «اباي ليريكاسىنداعى تابيعات» تاقىرىبىندا اشىق ساباق وتەدى. ساباق بارىسىندا تىڭداۋشىلاردىڭ سوزدىك قورىن ابايدىڭ «جاز»، «كۇز»، «قىس» جانە «جازعىتۇرى» ولەڭدەرى نەگىزىندە دامىتۋ كوزدەلگەن.
سونداي-اق 18-تامىز كۇنى بەيبىتشىلىك كوشەسى، 9-مەكەنجايىندا «اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ ادەبي مۇراسى جانە رۋحاني الەمى» اتتى اشىق ساباق ۇيىمداستىرىلادى.
2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ابايدىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىعىنا ارنالعان تەاتر قويىلىمدارىن تاماشالاي الادى.
«قاناتتىلار» ينكليۋزيۆتى تەاترىندا «Abai-La» درامالىق سپەكتاكلى، جاس كورەرمەننىڭ مۋزىكالىق تەاترىندا «اباي- توعجان» مۋزىكالىق دراماسى، ال ءا. مامبەتوۆ اتىنداعى دراما جانە كومەديا تەاترىندا «جاس اباي» جانە «45» سپەكتاكلدەرى ساحنالانادى.