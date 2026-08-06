ۇلتتىق ۇلاننىڭ اسكەري بولىمدەرىندە 40 قا جۋىق ەگىز جۇپ قىزمەت ەتىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىندە ەگىزدەردى ءبىر-بىرىنەن اجىراتپاۋ ءداستۇرى قاتاڭ ساقتالعان. ولار ءبىر اسكەري بولىمشەدە بىرگە قىزمەت اتقارادى.
بۇگىندە قازاقستان بويىنشا ۇلتتىق ۇلان ساپىندا 40 قا جۋىق ەگىزدەر جۇبى ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ۇلەس قوسىپ ءجۇر.
سولاردىڭ قاتارىندا استانا قالاسىنداعى جەدەل بريگادادا قىزمەت ەتەتىن الماس پەن ولجاس سۇلەيمەنوۆتەر جانە 6636 اسكەري بولىمىندە بورىشىن وتەپ جۇرگەن روستيسلاۆ پەن ياروسلاۆ تاراندار بار. ءبىر قىزىعى، قوس اسكەري بولىمدە قىزمەت ەتىپ جۇرگەن ەگىز جاۋىنگەرلەردىڭ تۋعان جەرلەرى دە ءبىر - پاۆلودار قالاسى.
سۇلەيمەنوۆتەر ەلوردا تىنىشتىعىن كۇزەتۋگە اتسالىسسا، تاراندار اسكەري ءبولىمنىڭ قاراۋىل قىزمەتىن ءمىنسىز اتقارىپ كەلەدى. ەگىزدەردى العاش كورگەن ادام بىردەن اجىراتا المايدى. دەسە دە، قىزمەتتەستەرى ۋاقىت وتە كەلە ولاردىڭ مىنەزى مەن بولمىسىنداعى ەرەكشەلىكتەر ارقىلى اجىراتۋدى ۇيرەنگەن.
5573 اسكەري ءبولىمىنىڭ ساربازى الماس سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، اسكەردە ەگىز باۋىرىڭمەن بىرگە قىزمەت اتقارۋدىڭ ورنى بولەك.
- بالا كەزدەن بىرگە وستىك، ەندى وتان الدىنداعى بورىشىمىزدى دا قاتار وتەپ جاتىرمىز. بۇل ءبىز ءۇشىن ۇلكەن ماقتانىش ءارى ۇمىتىلماس كەزەڭ. ءبىر-بىرىمىزگە ءاردايىم قولداۋ كورسەتىپ، قاتار دامىپ كەلەمىز. وتان الدىنداعى بورىشىمىزدى بىرگە وتەپ جاتقانىمىزدى ماقتان تۇتامىز، - دەيدى قاتارداعى الماس سۇلەيمەنوۆ.
ۇلتتىق ۇلانداعى ەگىز ساربازداردىڭ قىزمەتى - باۋىرلاستىقتىڭ، بىرلىكتىڭ جانە وتانعا دەگەن ادالدىقتىڭ جارقىن كورىنىسى. ولار كۇن سايىن اسكەري انتقا ادال بولىپ، جۇكتەلگەن مىندەتتى ابىرويمەن ورىنداپ كەلەدى.
ەگىزدەردىڭ ونەگەلى جولى ەلگە قىزمەت ەتۋدىڭ تەك پارىز عانا ەمەس، ۇلكەن ماقتانىش ەكەنىن تاعى ءبىر مارتە دالەلدەيدى.
بۇعان دەيىن ءبىرى جول اپاتىن تەرگەپ، ەكىنشىسى قوعامدىق ءتارتىپتى كۇزەتەتىن ەگىز پوليتسەيلەر تۋرالى جازعان ەدىك.
اۆتور
ەلميرا ورالبايەۆا