ۇلتتىق ۇلاننىڭ ساربازى اسكەري قىزمەتتە ارمانىنا قول جەتكىزدى
استانا. قازاقپارات - تاراز قالاسىنداعى «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنا قاراستى 5513 اسكەري بولىمىندە قاتارداعى نۇرداۋلەت جاليەۆ قىزمەت اتقارادى. ول اسكەرگە سانالى تۇردە، ناقتى ماقساتپەن كەلدى. ونىڭ بالا كەزدەن بەرگى ارمانى - مۋزىكا الەمىندە ءوز ورنىن تاۋىپ، اسكەري وركەستر قۇرامىندا ونەر كورسەتۋ، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ونەرگە دەگەن قۇشتارلىق نۇرداۋلەتتى ەرتە جاستان جەتەلەدى. مەكتەپ قابىرعاسىنان باستاپ ول كوپشىلىك الدىندا ءان ايتىپ، بايان اسپابىندا ەركىن وينادى. كوپبالالى وتباسىندا تاربيەلەنگەن ونىڭ بويىندا جاۋاپكەرشىلىك جانە تاباندىلىق سەكىلدى قاسيەتتەر قالىپتاستى.
اباي اتىنداعى جامبىل گۋمانيتارلىق جوعارى كوللەدجىن ءتامامداعان سوڭ، ونىڭ الدىندا ەكى تاڭداۋ تۇردى. ءبىرى - مۋزىكا ءپانىنىڭ مۇعالىمى رەتىندە ەڭبەك ەتۋ. ەكىنشىسى - بالا كۇنگى ارمانىنان باس تارتپاي، دارا جول سالۋ. نۇرداۋلەت جۇرەگى قالاعان باعىتتى تاڭدادى.
ارمان جولىندا ول تىنىمسىز ەڭبەكتەنىپ، كاسىبي تۇرعىدا دامىپ، اسكەري وركەسترگە قابىلدانۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇجاتتاردى جينادى. الايدا وعان ءوز ارمانىنا جەتۋ جولىندا اسكەري بيلەتىنىڭ بولماۋى كەدەرگى بولدى.
بۇل جاعداي جاس مۋزىكانتتىڭ جىگەرىن جاسىتپادى. 21 جاسىندا ول اسكەرگە بارۋ جونىندە شەشىم قابىلداپ، ماقساتىنا ءبىر قادام جاقىنداي ءتۇستى. اتا-اناسى ۇلىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى تاڭداۋىن قولدادى. سەبەبى وزدەرى دە شىعارماشىل جاندار بۇل شەشىمنىڭ «جەتى رەت ولشەپ، ءبىر رەت كەسىلگەنىن» ءتۇسىندى.
مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى التى ايدا قاتارداعى جاليەۆ ءوزىن جاۋاپتى ءارى ءتارتىپتى اسكەري قىزمەتشى رەتىندە كورسەتتى جانە كەلىسىمشارت نەگىزىندە قىزمەتىن جالعاستىرۋ قۇقىعىنا يە بولدى. اسكەري ءبولىمنىڭ تابالدىرىعىن اتتاعاننان باستاپ ءبولىم كومانديرلەرى نۇرداۋلەتتىڭ اسكەري وركەستردە ونەر كورسەتۋگە دەگەن نيەتىن ءبىلدى. ونىڭ تالابى، ءتارتىبى مەن قىزمەتكە دەگەن جاۋاپكەرشىلىگى نازاردان تىس قالعان جوق.
قازىرگى ۋاقىتتا قاتارداعى نۇرداۋلەت جاليەۆ 5513 اسكەري بولىمىنىڭ وركەسترى قۇرامىندا ونەر كورسەتىپ ءجۇر. ول جاڭا مۋزىكالىق اسپاپتاردى مەڭگەرىپ، كاسىبي شەبەرلىگىن ارتتىرىپ، شىعارماشىلىق تۇرعىدا دامۋىن جالعاستىرىپ جاتىر.
ارمانعا جەتۋ ءۇشىن ار ادام تاباندىلىق تانىتىپ، كەزدەسكەن قيىندىقتاردى ەڭسەرۋ قاجەت. الايدا كەي جاعدايدا جالعىز جىگەردىڭ ءوزى جەتكىلىكسىز بولىپ، ارمانىن ورىنداۋ ءۇشىن مۇمكىندىك سىيلايتىن ورتا كەرەك بولادى. نۇرداۋلەت ءۇشىن ءدال وسىنداي مۇمكىندىك، ارمانىن جۇزەگە اسىرۋعا جول اشاتىن ورتا ۇلتتىق ۇلانداعى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەن تابىلدى.