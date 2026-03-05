ۇلتتىق ۇلاننىڭ ەرلەر حورى ەلوردالىق ارۋلارعا مەرەكەلىك كوڭىل-كۇي سىيلادى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانى ءان-ءبي ءانسامبلىنىڭ ەرلەر حورىنىڭ سوليستەرى استانالىق تۇرعىندار مەن قوناقتار ءۇشىن مەرەكەلىك اكسيا ۇيىمداستىردى.
ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، مۋزىكالىق قويىلىمدار قالانىڭ قوعامدىق كولىكتەرىندە جانە «نۇرلى جول» ۆوكزال كەشەنىندە ءوتتى.
ارتىستەر قوعامدىق كولىكتە جاندى داۋىستا تانىمال كومپوزيتسيالاردى ورىنداپ، اۆتوبۋس ءىشىن كونسەرتتىك الاڭعا اينالدىردى.
مۋزىكالىق توسىنسىي جولاۋشىلاردىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا بولەندى. حوردىڭ ورىنداۋىنداعى «سۇلۋ قىزدار» جانە «داريتە جەنشينام تسۆەتى» اندەرىن كوپشىلىك جىلى قابىلدادى. قويىلىم كەزىندە ۇلاندىقتار نازىك جاندىلارعا گۇل سىيلاپ، كەلە جاتقان مەرەكەلەرىمەن قۇتتىقتادى.
مەرەكەلىك باعدارلاما «نۇرلى جول» ۆوكزالىندا دا جالعاستى، مۇندا ارتىستەر اياۋلى جاندارعا گۇل شوقتارىن تابىستاپ، كوتەرىڭكى كوڭىل-كۇي سىيلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق ۇلاننىڭ ەرلەر حورى رەسەيدىڭ تانىمال «نۋ-كا، ۆسە ۆمەستە!» ۆوكالدىق شوۋىندا Numb حيتىن (Linkin Park توبى) دومبىرا سۇيەمەلدەۋىمەن ورىنداپ، ايرىقشا قولداۋعا يە بولعان ەدى.
روك-كومپوزيتسيانىڭ ەرەكشە ينتەرپرەتاتسياسى جوعارى باعالانىپ، قازاقستاندىق اسكەري ارتىستەردىڭ كاسىبي دەڭگەيى مەن شىعارماشىلىق باتىلدىعىن كورسەتتى.
ۇلتتىق ۇلاننىڭ ۇلگىلى-كورسەتىمدى وركەسترى، ءان مەن ءبي ءانسامبلى، ەرلەر حورى تۇراقتى تۇردە جەكە قۇرام الدىندا جانە كەڭ اۋديتوريا ءۇشىن ونەر كورسەتىپ، جاۋىنگەرلىك رۋحتى كوتەرۋگە، ۇلتتىق مادەنيەتتى دارىپتەۋگە جانە قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىنىڭ وڭ يميدجىن قالىپتاستىرۋعا ۇلەس قوسىپ كەلەدى.