ۇلتتىق ۇلاندا جەتى تىلدە ەركىن سويلەيتىن پوليگلوت سارباز اسكەري مىندەتىن اتقارىپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - تاراز قالاسىنداعى ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ «وڭتۇستىك» وڭىرلىك قولباسشىلىعىنا قاراستى 5513 اسكەري ءبولىمىنىڭ ساربازى قاتارداعى باحتيارحان تۇرسىنحوجايەۆ جەتى ءتىلدى مەڭگەرگەن. قالا ىشىندە قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بارىسىندا ول ازاماتتارمەن قازاق، وزبەك، ءازىربايجان، ورىس، تۇرىك، اعىلشىن جانە فرانسۋز تىلدەرىندە ەركىن ءتىل تابىسادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ۇلاننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
باحتيارحان فرانسۋز ءتىلىن اكەسىمەن بىرگە فرانسيادا بولعان كەزىندە مەڭگەرگەن. ول جەردە ارحيتەكتۋرا باعىتى بويىنشا ءبىلىم العان. شەتەلدە قالىپتاستىرعان تىلدىك داعدىلارى وعان قىزمەت بارىسىندا ازاماتتارمەن ءتيىمدى بايلانىس ورناتۋعا جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ مىندەتتەرىن ساپالى ورىنداۋعا كومەكتەسىپ ءجۇر.
- وتباسىنىڭ ۇلكەنى - باحتيارحان 22 جاستا. ول ارتىنان ەرگەن ىنىلەرى مەن قارىنداسىنا ۇلگى بولىپ كەلەدى. جاۋاپكەرشىلىك، ءتارتىپ پەن ءوزىن-ءوزى دامىتۋعا دەگەن ۇمتىلىس - ونىڭ ومىرلىك ۇستانىمى. ايتا كەتەرلىگى، قارىنداسى دا شەت تىلدەرىنە قىزىعىپ، بەس ءتىلدى مەڭگەرگەن. بۇل وتباسىدا اكەنىڭ «ءتىل بىلگەن ادام ومىردە ءوز جولىن تابادى» دەگەن ءتالىمى ناقتى ناتيجەسىن بەرىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاتارداعى سارباز تۇرسىنحوجايەۆتىڭ ايتۋىنشا، ءبىر ءتىلدى مەڭگەرۋ ءۇشىن وعان ورتا ەسەپپەن ەكى-ءۇش اي ۋاقىت قاجەت. مەرزىمدى اسكەري قىزمەتىن وتەپ جۇرسە دە، ول وقۋىن توقتاتپايدى. اسكەري ءبولىمنىڭ كومانديرلەرى دە ساربازدىڭ ىزدەنىسىن قولداپ، قاجەتتى شەتەلدىك ادەبيەتتەردى تابۋعا كومەكتەسەدى.
باحتيارحاننىڭ جەتىستىكتەرى تەك ءتىل بىلىمىمەن شەكتەلمەيدى. ول ۋشۋ-ساندا سپورتىنان سپورت شەبەرى، قازاقستان رەسپۋبليكاسى چەمپيوناتىنىڭ قولا جۇلدەگەرى. سپورت پەن ءتىل ۇيرەنۋ - ونىڭ ءومىر سالتىنىڭ اجىراماس بولىگى.
بوس ۋاقىتىندا باحتيارحان قارۋلاس دوستارىنا شاعىن ءتىل ۇيرەنۋ ساباقتارىن وتكىزىپ، ءوز بىلىمىمەن بولىسەدى. بۇل ءول ۇشىن باسقا تىلدە اۋىزەكى سويلەۋ دەڭگەيىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بولسا، ەندى ءبىرى ءۇشىن جاڭا ءتىلدى مەڭگەرۋگە جاسالعان العاشقى قادام.