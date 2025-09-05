ۇلتتىق ۇلاندا بەس تۇركى ءتىلىن جەتىك مەڭگەرگەن سارباز قىزمەت ەتىپ ءجۇر
استانا. قازاقپارات - 5-قىركۇيەك - قازاقستان حالقى تىلدەرى كۇنى. بۇل مەرەكە حالىقتار اراسىنداعى دوستىق پەن تاتۋلىقتىڭ، ءتىل بايلىعىنىڭ ماڭىزىن ايشىقتايدى. وسىنداي قۇندىلىقتاردى بويىنا سىڭىرگەن، بەس تۇركى ءتىلىن جەتىك مەڭگەرگەن قاتارداعى ۆلاديمير كوپىلوۆ ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ 5571 اسكەري ءبولىمى ساپىندا قىزمەت ەتىپ ءجۇر.
ۇلتى ورىس بولسا دا، ۆلاديمير قازاق ءتىلىن جەتىك ءبىلىپ قانا قويماي، وزبەك، قىرعىز، ۇيعىر جانە تاتار تىلدەرىندە ەركىن سويلەيدى. ۇلتتىق ۇلان قاتارىنا شىمكەنت قالاسىنان شاقىرىلعان ۆلاديميردىڭ ءتىل بىلۋگە دەگەن قىزىعۋشىلىعى بالا كەزىنەن قالىپتاسقان. ول تۇركى الەمىنىڭ تىلدەرىن مەڭگەرۋدى ماقسات تۇتقان.
- ارمانىم - بارشا تۇركى تىلدەرىندە سويلەپ، ۇلتتار اراسىنداعى دوستىقتى نىعايتۋ، - دەيدى ءوزى.
ايتا كەتسەك، ۆلاديمير تۇركى تىلدەرىنىڭ ىشىندەگى سيرەك قولدانىلاتىن قاراشاي، قاراقالپاق جانە نوعاي تىلدەرىندە سويلەي الادى.
ءتىل ءبىلۋدىڭ پايداسىن ۇلاندىق كۇندەلىكتى قىزمەت بارىسىندا سەزىنەدى. ول ءۇشىن پاترۋلدىك قىزمەتتە الماتى شاھارى تۇرعىندارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ دە، ءتۇرلى ۇلت وكىلدەرىمەن ءتىل تابىسۋ دا ەش كەدەرگى كەلتىرمەيدى. قازاققا قازاقشا، وزبەككە وزبەكشە، ۇيعىرعا ۇيعىرشا جاۋاپ بەرىپ تۇرعان ۆلاديميردى كورگەندە، قارۋلاستارى دا تاڭداي قاعادى.
تەك ءتىل بىلىمىمەن عانا ەمەس، ونەرىمەن دە ەرەكشەلەنەتىن ۆلاديمير روتاداعى ەڭ بەلسەندى، اسكەري قىزمەتتىڭ ۇزدىك ساربازدارىنىڭ ءبىرى. قارۋلاستارى شاشىن قيدىرعىسى كەلسە، ۆلاديميرگە بارادى، سەبەبى ول - ناعىز شەبەر شاشتاراز. ودان بولەك اسكەري ءبولىمنىڭ موبيلوگرافى.
كۇندەلىكتى قىزمەتتى، جاۋىنگەرلىك ءومىردىڭ قىزىقتى ساتتەرىن بەينەگە ءتۇسىرىپ، اسكەري ءبولىمنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى يميدجىن قالىپتاستىرىپ ءجۇر. ۇلتتىق ۇلان بۇگىندە ناعىز تالانتتار ورداسىنا اينالىپ ۇلگەردى.
قۇقىقتىق ءتارتىپ اسكەرىنىڭ ءار بولىمىندە وسىنداي سەگىز قىرلى، ءبىر سىرلى ساربازدار ساقشىلارمەن بىرلەسىپ ەلىمىزدىڭ 21 قالاسىندا قوعامدىق ءتارتىپتى قاداعالايدى.
بۇعان دەيىن 15 تىلدە سويلەيتىن قازاق قىزى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.