ۇلتتىق ۇلان ساپىندا ءتورت ەگىز اسكەري بورىشىن وتەپ ءجۇر
استانا. KAZINFORM - بيىل ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنا قاراستى 5513 اسكەري بولىمىنە وتان الدىنداعى قاسيەتتى بورىشىن وتەۋگە ءتورت ەگىز جۇپ شاقىرىلعان. ولار بۇگىندە اسكەري مىندەتىن تاراز قالاسىندا وتەپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ۇلاننىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- اسكەرگە شاقىرۋ كەزىندە ساربازداردىڭ ەگىز ەكەنى انىقتالعان ساتتەن باستاپ، ۇلتتىق ۇلاننىڭ اسكەري ءبولىم قولباسشىلىعى ولاردى ءبىر-بىرىنەن اجىراتپاي، قاتار قىزمەت ەتۋىنە جاعداي جاسايدى. بۇل شەشىم تەك تۇرمىستىق قولايلىلىق ەمەس، اسكەري ورتاداعى پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىق پەن ءوزارا قولداۋدى نىعايتۋدىڭ ءتيىمدى ۇلگىسى رەتىندە باعالانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇلتتىق ۇلان قاتارىنا بىلتىر الماتى وبلىسىنان شاقىرتىلعان 22 جاستاعى دياس پەن يلياس تولەپبەرگەندەر بۇگىندە وتان الدىنداعى بورىشىن ابىرويمەن وتەپ ءجۇر. ەگىزدەردىڭ ءبىرى - دياس «سارباز 2.0» باعدارلاماسى اياسىندا جوعارى وقۋ ورنىندا تەگىن ءبىلىم الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولىپ، اسكەري قىزمەت پەن بولاشاق كاسىبي دامۋ جولىن ۇشتاستىرا ءبىلدى.
ال 19 جاستاعى ەلحان مەن ەلشان نۋريەۆتەر ءۇشىن اسكەري قىزمەت سپورتتاعى جەتىستىكتەرىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋدىڭ الاڭىنا اينالدى. ولار اسكەرگە دەيىن دە، اسكەر قاتارىندا دا ارمرەستلينگ سپورت تۇرىنەن ۇزدىكتەر قاتارىنان كورىنىپ كەلەدى.
تۇركىستان وبلىسىنان شاقىرتىلعان 19 جاستاعى نۇرسۇلتان مەن ەرسۇلتان بەركىشوۆتار ەگىز بولعانىمەن، سىرتقى كەلبەتى مەن مىنەز-قۇلقى ءبىر-بىرىنە قاتتى ۇقسامايتىن ەرەكشە جۇپ. الايدا قىزمەتكە دەگەن جاۋاپكەرشىلىك پەن تارتىپكە ادالدىق ولاردى ءبىر ماقساتتا توعىستىرادى.
شىمكەنتتىك امان مەن ەسەن قونار - كوپبالالى وتباسىنىڭ ۇلكەندەرى. ولاردىڭ ارتىنان ەرگەن ەكى ۇل مەن ءتورت قىز بار. بۇگىندە ەگىز ساربازدار № 58-تۇزەۋ مەكەمەسىندە قاراۋىلدىق قىزمەت اتقارىپ، وتباسىنا ۇلگى بولۋمەن قاتار، ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە ءوز ۇلەستەرىن قوسىپ ءجۇر.
ۇلتتىق ۇلان ساپىندا ءبىر مەزەتتە بىرنەشە ەگىز جۇپتىڭ قىزمەت ەتۋى - بۇل اسكەري قۇرىلىمداعى ادامگەرشىلىك، باۋىرمالدىق پەن اسكەري ءتارتىپتىڭ ۇيلەسىمدى كورىنىسى. مۇنداي سيرەك جايتتار اسكەري قىزمەتتىڭ تەك قاتاڭ تالاپتارعا ەمەس، رۋحاني تۇتاستىققا دا نەگىزدەلەتىنىن ايقىن دالەلدەيدى.