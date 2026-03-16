ۇلتتىق ۇلان ساربازى 100 گە جۋىق كۇيدى جاتقا بىلەدى
استانا. KAZINFORM - الماتى قالاسىنداعى ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانى 5571 اسكەري ءبولىمىنىڭ مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىسى ءازيز تەمىربەك جاۋىنگەرلىك مىندەتىن ابىرويمەن ورىنداپ، ۇلتتىق ونەردى ناسيحاتتاپ جۇرگەن جاس تالانتتاردىڭ ءبىرى.
18 جاستاعى ءازيز قىزىلوردا وبلىسى سىرداريا اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. بالا كەزىنەن دومبىراعا اۋەس بولىپ وسكەن ول مەكتەپ قابىرعاسىندا العاشقى ۇستازى گۇلناز سەراليەۆادان كۇي ونەرىنىڭ الىپپەسىن ۇيرەنەدى. كەيىن قىزىلوردا قالاسىنداعى قازانعاپ اتىنداعى مۋزىكالىق جوعارى كوللەدجىندە ءبىلىم الىپ، ۇستازى جانسۇلتان جۇمابەكتەن كۇيشىلىك شەبەرلىگىن شىڭدايدى.
بۇگىندە ۇلاندىق جۇزگە جۋىق كۇيدى جاتقا بىلەدى. ونىڭ ورىنداۋىندا قازاقتىڭ ايگىلى كۇيلەرى - «سارىارقا»، «سەرپەر»، «اقساق كيىك»، «تورەمۇرات»، «بايجۇما» سىندى تۋىندىلار ەرەكشە اسەر قالدىرادى. ءازيزدىڭ ايتۋىنشا، تانىمال كۇيلەردىڭ باسىم بولىگىن ول نوتا ارقىلى مەڭگەرگەن.
- دومبىرا مەن ءۇشىن حالقىمىزدىڭ مادەنيەتىن، سالت-ءداستۇرىن ايقىندايتىن قاسيەتتى مۇرا. اسكەر قاتارىندا جۇرسەم دە، «سىر ەلى، جىر ەلى» دەپ ەرەكشەلەنەتىن سىر كۇي مەكتەبى وكىلدەرىنىڭ ءىزىن جالعاپ جۇرگەنىمە قۋانىشتىمىن، - دەيدى قاتارداعى جاۋىنگەر.
قازىرگى ۋاقىتتا ءازيز اسكەري ءبولىمنىڭ قۇرامىندا الماتى قالاسىنىڭ قوعامدىق ءتارتىبىن قامتاماسىز ەتىپ، ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇزەتۋدە. ال بوس ۋاقىتىندا قارۋلاستارىنىڭ وتىنىشىمەن دومبىراسىن قولىنا الىپ، ءوزى بىلەتىن كۇيلەردى تامىلجىتا ورىنداپ بەرەدى. ونىڭ اسەرلى ورىنداۋىنداعى كۇيلەر ساربازداردىڭ كوڭىل-كۇيىن كوتەرىپ، جاۋىنگەرلىك رۋحىن ارتتىرا تۇسەدى.
ۇلتتىق ۇلان قاتارىندا اسكەري قىزمەتىن وتەپ جۇرگەن جاستاردىڭ اراسىندا وسىنداي ونەرلى ازاماتتاردىڭ بولۋى ۇلتتىق مادەنيەتتىڭ ساباقتاستىعىن كورسەتەدى. دومبىرانىڭ قوڭىر ءۇنى ارقىلى ءازيز تەمىربەك قاسيەتتى ونەر ءتىنىن ۇزبەي، قازاقتىڭ عاسىرلاردان جەتكەن كۇي ءداستۇرىن جاڭا بۋىنعا جەتكىزۋدىڭ جارقىن ۇلگىسىن تانىتىپ كەلەدى.
اۆتور
نازىم بولەسوۆا