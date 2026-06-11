ۇلتتىق ۇلان بالالارعا قاۋىپسىز شومىلۋ ەرەجەلەرىن انمەن جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ءى ءى م ۇلتتىق ۇلانىنىڭ اسكەري قىزمەتشىلەرى شومىلۋ ماۋسىمى كەزىندە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىك مادەنيەتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان انيماتسيالىق بەينەروليك ازىرلەدى. جوبا زاماناۋي جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ كومەگىمەن جۇزەگە اسىرىلدى.
بۇل تۋرالى اسكەري ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
بەينەروليكتىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ باستى كەيىپكەرلەرى رەتىندە ۇلتتىق ۇلاننىڭ وڭىرلىك قولباسشىلىقتارىنىڭ شيەۆروندارىندا بەينەلەنگەن جانۋارلار تاڭدالعان. ولار ءان ارقىلى كىشكەنتاي كورەرمەنگە سۋ جاعاسىنداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرىپ، قاراپايىم ساقتىق شارالارىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزىن جەتكىزەدى.
باستامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاقستاندىقتاردىڭ سۋ ايدىندارىنداعى قاۋىپسىزدىك ماسەلەسىنە نازارىن اۋدارۋ، جازاتايىم وقيعالاردىڭ الدىن الۋ جانە ازاماتتاردىڭ ءوز ءومىرى مەن اينالاسىنداعىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋىن قالىپتاستىرۋ.
مۋلتفيلم بارىسىندا كەيىپكەرلەر تەك ارنايى جابدىقتالعان جانە رۇقسات ەتىلگەن ورىنداردا عانا شومىلۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى. سونداي-اق تەكسەرىلمەگەن اۋماقتارعا سۋعا تۇسپەۋ، بالالاردى قاراۋسىز قالدىرماۋ كەرەكتىگى تۇسىندىرىلەدى.
وسىنداي قاراپايىم ەرەجەلەردى ساقتاۋ توتەنشە جاعدايلاردىڭ تۋىنداۋ قاۋپىن ەداۋىر تومەندەتەدى. جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ ارقىلى كەڭ اۋديتورياعا، اسىرەسە بالالار مەن جاستارعا ارنالعان جارقىن ءارى ەستە قالارلىق پروفيلاكتيكالىق كونتەنت جاسالدى.
- انيماتسيالىق فورمات ماڭىزدى اقپاراتتى جەڭىل قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، ونىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرا تۇسەدى. ۇلتتىق ۇلاندا پروفيلاكتيكالىق ءىس-شارالاردىڭ باستى ماقساتى - جازاتايىم وقيعالاردىڭ الدىن الۋ، قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن ارتتىرۋ،- دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل رەتتە ازاماتتاردىڭ كوپشىلىك دەمالىس ورىندارىندا قاۋىپسىز ءجۇرىس-تۇرىس مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
ۇلاندىقتار وتانداستاردى ءوز قاۋىپسىزدىگىنە جانە جاقىندارىنىڭ اماندىعىنا جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراۋعا شاقىرادى. سۋ ايدىندارىنداعى قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ قايعىلى جاعدايلاردىڭ الدىن الىپ، ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، جاقىندا ۇلتتىق ۇلان العاش رەت جاساندى ينتەللەكت قولدانىلعان كونسەرت بەردى.