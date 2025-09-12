ۇلتتىق كىتاپحانا جاڭا سيرەك قولجازبامەن تولىقتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق كىتاپحانانىڭ قورىنا قوعام قايراتكەرى، مادەني مۇرا جاناشىرى اقان تاڭجارىق ۇلىنىڭ جەكە جيناعىندا ساقتالعان اسا قۇندى قولجازبالار رەسمي تۇردە تاپسىرىلدى. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قولجازبالاردى قابىلداۋ ءراسىمى قازاقستان قولجازباتانۋشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ II وتىرىسى اياسىندا ءوتتى. جيىنعا ەلىمىزدىڭ بەلگىلى قولجازباتانۋ جانە شىعىستانۋ سالاسىنىڭ عالىمدارى، كىتاپحانا قىزمەتكەرلەرى مەن جاس زەرتتەۋشىلەر قاتىستى.
ءىس-شارانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قازاقستانداعى قولجازبا مۇرالاردى جۇيەلى تۇردە زەرتتەپ، ساقتاۋ جانە عىلىمي اينالىمعا ەنگىزۋ. جيىندا زەرتتەۋلەردىڭ ادىستەمەلىك جانە قۇقىقتىق نەگىزدەرى تالقىلانىپ، قولجازباتانۋ عىلىمىنىڭ قازىرگى دامۋ ۇردىستەرى ايقىندالدى. سونداي-اق، وتاندىق جانە حالىقارالىق عىلىمي قاۋىمداستىق اراسىنداعى كاسىبي بايلانىستى نىعايتۋ ماسەلەلەرى كوتەرىلدى.
وتىرىس بارىسىندا قاتىسۋشىلار «قازاقستانداعى مەملەكەتتىك جانە جەكە قولجازبا قورلارى: عىلىمي-پراكتيكالىق ماڭىزى، زاڭنامالىق، قۇقىقتىق ماسەلەلەرى» تاقىرىبىندا بايانداما جاساپ، قولجازبالاردى ساقتاۋ مەن پايدالانۋ كەزىندە تۋىندايتىن وزەكتى ماسەلەلەردى اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار عىلىمي جانە قۇقىقتىق تۇرعىدا شەشۋدى قاجەت ەتەتىن جايتتار دا كوتەرىلدى.
سونىمەن قاتار ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى جانىنداعى «جازبا جادىگەر جانە رۋحاني مۇرا» عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىعىنىڭ باستاماسىمەن جارىق كورگەن سۇلتان ءالي تابيب ءال-حوراسانيدىڭ «ەمشىلىك ءداستۇرى» اتتى ەڭبەگىنىڭ تانىستىرىلىمى ءوتتى.