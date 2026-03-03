ۇلتتىق كوميسسيا يراندا قازا تاپقان وقۋشىلاردىڭ جاقىندارىنا كوڭىل ايتتى
استانا. KAZINFORM – ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ايەلدەر ىستەرى جانە وتباسىلىق-دەموگرافيالىق ساياسات جونىندەگى ۇلتتىق كوميسسيا يران اۋماعىنا قارۋلى شابۋىل كەزىندە بالالاردىڭ قازا بولۋىنا بايلانىستى تۋىستارى مەن جاقىندارىنا كوڭىل ايتادى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، سوعىس سالدارىنان بەيبىت تۇرعىندار، اسىرەسە بالالار زارداپ شەككەندە، بۇل مەملەكەتتەر شەكاراسىنان تىس جالپى قايعىعا اينالادى.
- ميناب قالاسىنداعى مەكتەپكە اۋە شابۋىلى جاسالعاندىعى ەرەكشە وكىنىش سەزىمىن تۋدىرادى. مەكتەپ بۇل قاۋىپسىزدىك، ءبىلىم جانە ءۇمىت كەڭىستىگى، بالالار ەرتەڭگى كۇننىڭ قورعانىسى مەن سەنىمىن سەزىنەتىن ورىن بولىپ قالۋى كەرەك. حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىق نورمالارىن ساقتاۋ قاقتىعىستار كەزىندە ازاماتتىق نىساندار مەن بەيبىت تۇرعىنداردى ەرەكشە قورعاۋدى تالاپ ەتە وتىرىپ، وسى قاعيدانى ساقتاۋدا شەشۋشى ءرول اتقارادى. ءاربىر قيىلعان بالا ءومىرى - بۇكىل الەم ءۇشىن ورنى تولماس شىعىن. سوعىس سالدارىنان بەيبىت تۇرعىندار، اسىرەسە بالالار زارداپ شەككەندە، بۇل مەملەكەتتەر شەكاراسىنان تىس جالپى قايعىعا اينالادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇل رەتتە قازاقستان حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىققا ساياسي مىندەتتەمەنى كۇشەيتۋ جونىندەگى جاھاندىق باستامانىڭ باستاماشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە جانجالدار جاعدايىندا ادامزاتتى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ كورسەتەدى.
- بۇگىنگى تاڭدا بەيبىت حالىقتى قورعاۋعا جانە بەيبىتشىلىك مادەنيەتىن، ءوزارا قۇرمەت پەن جاۋاپكەرشىلىكتى ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالعان حالىقارالىق كۇش-جىگەردى نىعايتۋ بۇرىنعىدان دا ماڭىزدى. قازاقستان حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىققا ساياسي مىندەتتەمەنى كۇشەيتۋ جونىندەگى جاھاندىق باستامانىڭ باستاماشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە جانجالدار جاعدايىندا ادامزاتتى ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ كورسەتەدى. ەل مەن شەكاراعا قاراماستان - الەمنىڭ بولاشاعى ءار بالانىڭ قاۋىپسىزدىگىنەن باستالادى، - دەپ تۇيىندەدى كوميسسيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، يراننىڭ وڭتۇستىگىندەگى ميناب قالاسىندا قىزدارعا ارنالعان باستاۋىش مەكتەپكە يزرايل تاراپى سوققى جاسادى. Irna اگەنتتىگىنىڭ سوڭعى مالىمەتىنشە، وقيعا سالدارىنان كەمىندە 165 وقۋشى قازا تاپتى.