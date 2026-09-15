ۇلتتىق كريپتواناليتيكا ورتالىعى قۇرىلىپ جاتىر - سۇلەيمەنوۆ
استانا. KAZINFORM - جاڭادان قۇرىلاتىن ۇلتتىق كريپتواناليتيكا ورتالىعى ۇلتتىق بانكتىڭ انتيفرود-ورتالىعىمەن ينتەگراتسيالانادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، «قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن ىنتالاندىرۋ جانە دامىتۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى» جارلىقتىڭ تاعى ءبىر باعىتى - كريپتواناليتيكانى دامىتۋ. قاداعالاۋعا ارنالعان SupTech پلاتفورماسى نەگىزىندە ۇلتتىق كريپتواناليتيكا ورتالىعى قۇرىلىپ جاتىر. ول وپەراتسيالاردىڭ فياتتىق جانە كريپتوۆاليۋتالىق بولىكتەرىن، كليەنتتەردى، ءامياندار مەن ترانزاكتسيالاردى تالدايدى.
- ورتالىق ۇلتتىق بانكتىڭ انتيفرود-ورتالىعىمەن ينتەگراتسيالانادى. تەكسەرۋ قۇرالدارى بانكتەرگە، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جانە ليتسەنزيالانعان پروۆايدەرلەرگە قولجەتىمدى بولادى. جارلىقتى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانك مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرگە بىرلەسكەن ءىس-قيمىل جوسپارىن ازىرلەدى. وندا نەگىزگى شارالار، جاۋاپتى ورىنداۋشىلار مەن ناقتى مەرزىمدەر ايقىندالدى. جوسپاردى ىسكە اسىرۋ رەتتەلەتىن نارىقتىڭ كولەمى مەن وتىمدىلىگىن ارتتىرادى. بۇل كاپيتالدىڭ رەتتەلەتىن ورتاعا ورالۋىنا، حالىقارالىق قاتىسۋشىلاردى تارتۋعا جانە ناقتى سەكتوردىڭ قارجىلاندىرۋىن كەڭەيتۋگە جاعداي جاسايدى. قازاقستاندىق اكتيۆتەر ءۇشىن ىشكى جانە حالىقارالىق نارىقتارعا شىعۋدىڭ قوسىمشا ارناسى پايدا بولادى،-دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسىندا سيفرلىق اكتيۆتەر سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانىپ جاتىر.