ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسى قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى ءۇنزيلا شاپاق جاقىندا قابىلدانعان جاساندى ينتەللەكت تۋرالى زاڭنىڭ قالاي جۇمىس ىستەپ جاتقانى تۋرالى ايتىپ بەردى.
- بۇل قۇجات ەلىمىز ءۇشىن العاشقى ءارى ماڭىزدى قادامنىڭ ءبىرى بولماق. زاڭ اياسىندا جاساندى ينتەللەكتىگە قاتىستى جاڭا قۇقىقتىق تۇسىنىكتەر ەنگىزىلىپ، ۇلتتىق جاساندى ينتەللەكت پلاتفورماسىن قۇرۋ كوزدەلگەن. سوڭعى جىلدارى جي تاقىرىبى الەمدىك دەڭگەيدە قىزۋ تالقىلانىپ كەلەدى. بۇل تەحنولوگيالار ءبىزدىڭ كۇندەلىكتى ومىرىمىزگە ەنىپ قانا قويماي، زاڭ تۇرعىسىنان دا جاڭا تالاپتاردى قاجەت ەتىپ وتىر. قازاقستان دا وسى ۇردىستەن شەت قالعان جوق. جاساندى زەيىن ادامدى تولىققاندى الماستىرا المايدى. ءبىراق ءتۇرلى تۇيتكىلدەردىڭ شەشىمىن ىزدەۋدە تاپتىرماس قۇرال. ج ي- ءدى ازىرلەپ ەنگىزۋ ءۇشىن الدىمەن ۇلتتىق پلاتفورما قۇرۋ كەرەك، - دەدى ول Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin Live» باعدارلاماسىندا.
دەپۋتات بۇل تۇرعىدا دەرەكتەردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءبىرىنشى ورىندا بولۋى ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. سوندىقتان زاڭنامادا اتالعان پلاتفورماعا اۋديت جاساۋ مۇمكىندىگى دە قاراستىرىلعان.
- جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعان سينتەتيكالىق كونتەنتتى مىندەتتى تۇردە تاڭبالاۋ تالابى بەكىتىلدى. بۇل - ازاماتتاردىڭ اقپاراتقا دەگەن سەنىمىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارا. بۇعان قوسا، ادامنىڭ كەلىسىمىنسىز مىنەز- قۇلقىنا اسەر ەتۋ، ەموتسياسىن تالداۋ نەمەسە الەۋمەتتىك مارتەبەسىنە قاراي جىكتەۋ سياقتى ءبىرقاتار فۋنكتسيالارعا زاڭ جۇزىندە تىيىم سالىندى. جاڭا زاڭ ءبىر جاعىنان يننوۆاتسيالىق دامۋعا جول اشسا، ەكىنشى جاعىنان قوعامنىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن ازاماتتاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋدى كوزدەيدى. بۇل رەتتە اۆتورلىق قۇقىق ماسەلەلەرى دە نازاردان تىس قالماي، ج ي كومەگىمەن جاسالعان شىعارماشىلىق ونىمدەرگە قاتىستى ناقتى نورمالار ەنگىزىلدى، - دەدى ءۇنزيلا شاپاق.
بۇعان دەيىن، ءماجىلىس «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» جانە وعان ىلەسپە زاڭداردى قابىلداعانىن جازعان ەدىك.