ۇلتتىق دامۋ ينستيتۋتى ستاتۋسىنداعى «وتباسى بانك» پاتەر ءبولۋدى اقمولا وبلىسىنان باستادى
استانا. KAZINFORM - جاڭا پاتەر كىلتىن العان باقىتتى جاندار قاتارىندا كوپبالالى وتباسىلار، جەتىم بالالار، مۇگەدەكتىگى بار جاندار، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالا تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار بار.
كوكشەتاۋ قالاسىنداعى «سارىارقا» ىقشاماۋدانىندا ۇزاق جىلدار بويى باسپانا كەزەگىندە تۇرعان ءوڭىر تۇرعىندارىنا 21 پاتەردىڭ كىلتى سالتاناتتى تۇردە تابىس ەتىلدى. «وتباسى بانك» ۇلتتىق دامۋ ينستيتۋتى رەتىندە جاڭا پاتەرلەر تاراتتى. بۇل اقمولا وبلىسى اكىمدىگى مەن بانك اراسىنداعى بىرلەسكەن پيلوتتىق جوبا. مۇندا اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە مەحانيزمى قولدانىلىپ، ول ءوزىنىڭ تيىمدىلىگىن دالەلدەدى. جاقىن ارادا «وتباسى بانك» ەلىمىزدىڭ باسقا ايماقتارىندا جالعا بەرىلەتىن جانە يپوتەكالىق تۇرعىن ۇيلەردى ءبولۋدى باستايدى.
جاڭا پاتەر يەلەرىن اقمولا وبلىسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى التىناي امىرەنوۆا مەن «وتباسى بانكىنىڭ» اقمولا وبلىستىق فيليالىنىڭ ديرەكتورى المات نۇراحمەتوۆ قۇتتىقتادى.
- تۇرعىن ءۇي بەرۋدىڭ ەرەكشەلىگى - ءبارى اۆتوماتتى رەجيمدە جۇرگىزىلدى. ەشقانداي كوميسسيا، ەشقانداي ادامي فاكتور بولعان جوق. بۇل ءۇشىن وراسان زور جۇمىس اتقارىلدى. بانك قىزمەتى ونداعان مەملەكەتتىك دەرەكتەر بازاسىمەن بىرىكتىرىلگەن. كەزەكتە تۇرعاندار پاتەر الۋعا ءوتىنىش بەردى، جۇيە تۇرعىن ءۇي كەزەگىنە ەرتەرەك قوسىلعان جانە سول جەردە بەلگىلى ءبىر باسىمدىق ساناتىنا سايكەس كەلەتىن پاتەرلەردىڭ ءتىزىمىن جاسادى. العاشقى پاتەرلەر 21 وتباسى اراسىندا ۇلەستىرىلدى، ەندى كەزەكتە 47 وتباسى تۇر، سودان كەيىن تاعى 55 پاتەردى ۇلەستىرەمىز، - دەدى المات نۇراحمەتوۆ.
جاڭا پاتەرگە يە بولعان باقىتتى جاندار قاتارىندا سامال يتقۇلوۆا دا بار. ەكى بالاسى بار كەلىنشەك 11 جىل بويى ءوز باسپاناسى بولعانىن ارمانداپ، جالدامالى پاتەردە ءومىر ءسۇردى. وسى ۋاقىت بويى ول كۇندەردىڭ كۇنى ءوز كەزەگى كەلەتىنىنە سەنبەدى.
- بۇگىن مەن قۋانىشتان كوز جاسىمدى تىيا الماي تۇرمىن. حالىقتىڭ قولجەتىمدى شارتتارمەن پاتەر الۋ مۇمكىندىگىنىڭ بولعانى قانداي جاقسى. قازىرگى تاڭدا يپوتەكاعا پاتەر الۋ وڭاي ەمەس، پايىزدىق مولشەرلەمە وتە جوعارى. ءبىراق، «وتباسى بانك» پەن مەملەكەتىمىزدىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا تومەن پايىزبەن باسپانا الۋعا مۇمكىندىگىمىز بار. پاتەر جوباسىن ءوزىم تاڭدادىم. ەندى ءوز باسپانامىز بار، بالالارىمنىڭ قۋانىشىندا شەك جوق، - دەگەن پاتەر يەسى قۋانىشىن جاسىرا المادى.
كەزەكتە تۇرعاندارعا باسپانانى اقمولا وبلىسىنىڭ اكىمدىگى ۇلەستىردى. وتباسى بانككە بارلىعى 68 پاتەر شارشى مەترىنە 261850 تەڭگەدەن بەرىلدى. وبلىس تۇرعىندارى پاتەردىڭ شارشى مەترىن جىلدىق %2 (%2 دان %2,1 عا دەيىن) جانە %5- دىق(%5,2- دان %5,8 عا دەيىن) جەڭىلدەتىلگەن مولشەرلەمەمەن، نەبارى %10 باستاپقى جارنامەن ساتىپ الدى.
بەس بالانىڭ اناسى زايرا اۋباكىروۆا اۋىلدان كوكشەتاۋعا قونىس اۋدارىپ، بىردەن «وتباسى بانك» ارقىلى بايقاۋعا قاتىسۋعا بەل بايلاعان جانە پاتەرىنە قول جەتكىزدى.
- مۇندا العاش كوشىپ كەلگەنىمدە وتە قيىن بولدى. تۇرعىلىقتى مەكەنجايىمىز بولماعاندىقتان ەشكىم باسپانا كەزەگىنە المادى. جاتاقحاناعا تىركەلۋىمىزگە تۋرا كەلدى. ءبىر بولمەنى 100 مىڭ تەڭگەگە جالعا الدىق. ەندى ءبىز نەبارى %2 مولشەرلەمەمەن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە تولەيتىن بولامىز (جىلدىق پايىزدىق مولشەرلەمە %2 دى قۇرايدى). ۇنەمى ءبىر پاتەردەن ەكىنشى پاتەرگە كوشىپ، ەكى ەسە كوپ تولەگەننەن گورى بۇل بىزگە الدەقايدا ىڭعايلى. پاتەردىڭ كىلتىن العانىمدا، قاتتى تولقىدىم. ءبىزدىڭ پاتەرىمىز 5-قاباتتاعى ەكى بولمەلى پاتەر، وتە جىلى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن كوشىپ كەلۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، سودان كەيىن ورنالاسىپ، جاقىن جەردەن مەكتەپ تابامىز، - دەدى زايرا.
«وتباسى بانك» قىزمەتكەرلەرىنىڭ ايتۋىنشا، اقمولا وبلىسىندا كەزەكتە تۇرعاندار اراسىندا تۇرعىن ءۇي تاراتۋ - وتباسى بانكى «تۇرعىن ۇيمەن قامتۋ ورتالىعىنىڭ» پيلوتتىق جوباسى. وسى جوبا اياسىندا «وتباسى بانك» 2025 -جىلدىڭ 13-تامىزىنان باستاپ سۋبسيديالاناتىن الەۋمەتتىك تۇرعىن ءۇي الۋعا كەزەكتە تۇرعانداردىڭ وتىنىشتەرىن قابىلداۋدى باستادى. جۇيە تۇرعىن ۇيگە كەزەككە تۇرۋ كۇنى مەن كىرىس دەڭگەيىن ەسكەرە وتىرىپ، اۆتوماتتى تۇردە پاتەرلەردى ءبولدى.
شارشى مەترلەر ءبىرىنشى كەزەكتە تۇرعان ازاماتتاردىڭ باسىم ساناتتارى اراسىندا ءبولىندى: ۇوس ارداگەرلەرى مەن سولارعا تەڭەستىرىلگەن ازاماتتار، جەتىم جانە اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار، كوپبالالى وتباسىلار، I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتەر، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالا تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار جانە جەسىرلەر. بۇل تۇلعالار تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ جالپى كولەمىنىڭ %70 ىن قۇرادى. ونىڭ %20 ى جەتىم بالالارعا ۇلەستىرىلدى. قالعان %30 ى كەزەكتە تۇرعانداردىڭ باسقا ساناتتارى اراسىندا ءبولىندى.
جاقىن ارادا «وتباسى بانك» ەلىمىزدىڭ باسقا ايماقتارىندا جالعا بەرىلەتىن جانە يپوتەكالىقتۇرعىن ءۇي تاراتۋدى باستايدى. بۇل ءۇي كەزەگىندە تۇرعانداردى ىلگەرىلەتىپ، مۇقتاج جاندارعا باسپانا الۋعا كومەكتەسەدى.