ۇلتتىق بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ جۇيەسىنە قوسىلۋ جانە جۇمىس ىستەۋ ەرەجەلەرى ازىرلەنەدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ جۇيەسىنە قوسىلۋ جانە جۇمىس ىستەۋ ەرەجەلەرى ازىرلەنەدى.
بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- سيفرلىق كودەكس جوباسىنا سايكەس بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ ۇلتتىق بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ جۇيەسىن، وكىلەتتى ورگان بەكىتكەن ونىڭ جۇمىس ىستەۋ جانە قوسىلۋ ەرەجەلەرىن قولدانا وتىرىپ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇعان قوسا، سيفرلىق كودەكس جوباسى اياسىندا ۇلتتىق بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ جۇيەسىنە قوسىلۋ جانە جۇمىس ىستەۋ ەرەجەلەرىن ازىرلەۋ جوسپارلانعان. ونىڭ اياسىندا بيومەتريالىق دەرەكتەردى جيناۋ، ساقتاۋ جانە جويۋ الگوريتمدەرى ەسكەرىلەدى، - دەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ەلىمىزدە تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋگە جانە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك شارالارىن قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن تەتىك جۇمىس ىستەيدى.
- مۇنان بولەك، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ دەربەس دەرەكتەرى مەن ولاردىڭ قورعالۋىنا قاتىستى وتىنىشتەرىن، اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق كودەكسىنىڭ 79-بابىندا كوزدەلگەن اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تۋرالى ىستەردى قاراۋعا، سونداي-اق جوسپاردان تىس تەكسەرۋلەر جۇرگىزۋگە ۋاكىلەتتى. بۇل رەتتە دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ سالاسىنداعى زاڭناما تالاپتارىن بۇزعانى ءۇشىن 30 دان 2000 ا ە ك- كە دەيىنگى مولشەردە اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن، - دەدى جاسلان ماديەۆ.
بۇعان دەيىن «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەتتىڭ» مامانداندىرىلعان ورتالىقتارىندا اۆتوكولىك يەلەرى مەن ەمتيحان تاپسىرۋشىلارعا مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ تەحنولوگياسى ەنگىزىلگەن ەدى.