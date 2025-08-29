ۇلتتىق بانكتىڭ التىن-ۆاليۋتا قورى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانكتىڭ التىن-ۆاليۋتا قورى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- جالپى، ۇلتتىق بانكتىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆى ەڭ جوعارى رەكوردتىق دەڭگەيدە قالىپتاسىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا بىزدە رەزەرۆ 53 ميلليارد دوللارعا جەتتى. بۇل رەكوردتىق دەڭگەي. ول قارجىلىق تۇراقتىلىققا وڭ اسەرىن تيگىزەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگ بارىسىندا.
جىل باسىندا ەلىمىزدىڭ التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتى 45 ميلليارد دوللاردان اسقان ەدى.
جالپى، باعالى مەتالدار تۋرالى زاڭ قابىلدانعان 2011-جىلدان باستاپ ۇلتتىق بانك بۇكىل ەل اۋماعىندا جالعىز التىن ساتىپ الۋشى بولىپ ەسەپتەلەدى. بارلىق التىن ءوندىرۋشى كاسىپورىن ۇلتتىق بانككە ساتۋعا مىندەتتەلگەن. ۇلتتىق بانك جىلىنا بارلىق التىن وندىرۋشىدەن ءوندىرىس كولەمىنە بايلانىستى 60-70 توننا التىن ساتىپ الادى.