ۇلتتىق بانك: قازان ايىندا تەڭگە 3,5 پايىزعا نىعايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى قازان ايىنداعى ۆاليۋتا نارىعىنىڭ جاعدايى تۋرالى اقپارات ۇسىندى. اي قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 529,96 تەڭگەگە دەيىن نىعايىپ، 3,5 پايىزعا وسكەن.
قازاقستان قور بيرجاسىنداعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ ورتاشا كۇندىك كولەمى 248 ميلليون ا ق ش دوللارىنان 271 ميلليون دوللارعا دەيىن ارتتى، ال جالپى كولەم 6 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
ۇلتتىق قوردان قازان ايىندا 660 ميلليون ا ق ش دوللارى ساتىلدى. بۇل رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە ترانسفەرتتەر ءبولۋدى جانە «تالدىقورعان-ءۇشارال» ماگيسترالدىق گاز قۇبىرىن سالۋعا باعىتتالعان ينفراقۇرىلىمدىق جوبانى قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ۇلتتىق قوردان ۆاليۋتا ساتۋ ۇلەسى جالپى ساۋدا كولەمىنىڭ 11 پايىزىن نەمەسە كۇنىنە شامامەن 30 ميلليون دوللاردى قۇرادى.
كۇتىلەتىن فيسكالدىق تۇسىمدەردى ەسكەرە وتىرىپ، قاراشا ايىندا ۇلتتىق بانك رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە ترانسفەرتتەر ءبولۋ ءۇشىن ۇلتتىق قوردان 600-700 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ۆاليۋتا ساتادى دەپ بولجاپ وتىر.
- اينالىم وپەراتسيالارى شەڭبەرىندە قازاندا 475 ميلليارد تەڭگە قىسقارتىلدى، قاراشادا دا وسى مولشەردە وپەراتسيا جۇرگىزۋ جوسپارلانعان، - دەپ قوستى قارجى ۇيىمى.
ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قور قاراجاتى ەسەبىنەن وپەراتسيالار مەن اينالىم تەتىگىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە نارىقتىق بەيتاراپ قاعيداتىن ۇستانادى، ياعني شەتەل ۆاليۋتاسى بىركەلكى جانە تۇراقتى تۇردە ساتىلادى.
قازان ايىندا ۇلتتىق بانك ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسيا جۇرگىزگەن جوق.
كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرى ۆاليۋتا ءتۇسىمىنىڭ ءبىر بولىگىن مىندەتتى ساتۋ نورماسى اياسىندا 279 ميلليون ا ق ش دوللارىن ساتتى.
زەينەتاقى اكتيۆتەرىندەگى ۆاليۋتالىق ۇلەس شامامەن 40 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالۋدا. وسىعان بايلانىستى ۇلتتىق بانك قازاندا اقش دوللارىن ساتىپ العان جوق جانە قاراشادا دا ساتىپ الۋ جوسپارلانبايدى.
ۇلتتىق بانك ترانسپارەنتتىلىك قاعيداتى اياسىندا ۆاليۋتا نارىعىندا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيالار تۋرالى تولىق اقپاراتتى اشىق جاريالاۋدى جالعاستىرادى.
- قىسقامەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا تەڭگەنىڭ باعامى نارىق قاتىسۋشىلارىنىڭ كۇتۋلەرىنە، توقساندىق سالىق تولەمدەرىنە، الەمدىك نارىقتاعى احۋال مەن گەوساياسي فاكتورلارعا بايلانىستى بولماق. ۇلتتىق بانك تەڭگەرىمسىزدىكتى بولدىرمايتىن جانە التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتەتىن يكەمدى باعام ساياساتىن ۇستانا بەرەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا بازالىق مولشەرلەمە وسكەنىمەن، يپوتەكا بەرۋ كولەمى دە كوبەيگەن.