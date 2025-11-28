ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    22:44, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك مەنەدجەرلەرى 1,7 ميلليارد تەڭگە سىياقى العانى راس پا - سۇلەيمەنوۆ جاۋابى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بانك توپ-مەنەدجەرلەرىنىڭ 1,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سىياقى العانى تۋرالى اقپاراتقا تۇسىنىكتەمە بەردى.

    Тимур Сүлейменов
    Фото: Ұлттық банк

    بۇگىن ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگ بارىسىندا ب ا ق وكىلدەرى ودان: «ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنا، ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرىنە، توپ-مەنەدجەرلەرگە 1,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە سىياقى جازىلعانى راس پا؟» - دەپ سۇراعان ەدى.

    ساۋالعا جاۋاپ بەرگەن تيمۋر سۇلەيمەنوۆ الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان بۇل اقپاراتتىڭ جالعان ەكەنىن ايتتى.

    - 1,7 ميلليارد تەڭگەدە جالاقى، ساۋىقتىرۋ تولەمى، وقىتۋ، ەڭبەك دەمالىسىنىڭ تولەمى ياعني ءبىز العان اقىلاردىڭ ءبارى ەسەپتەلىنگەن. سىياقى ەمەس، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.

    ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
