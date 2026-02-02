ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قوردان ساتىلعان ۆاليۋتا كولەمىن اتادى
استانا. KAZINFORM - قاڭتار ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 501,24 تەڭگەگە دەيىن 0,9 پايىزعا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قازاقستان قور بيرجاسىنداعى ساۋدا-ساتتىقتىڭ ورتاشا ءبىر كۇندىك كولەمى ءبىر ايدا 359 ميلليون ا ق ش دوللارىنان 306 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىن تومەندەدى. ساۋدا-ساتتىقتىڭ جالپى كولەمى 5,8 ميلليارد ا ق ش دوللارى بولدى.
قاڭتار ايىندا ۇلتتىق قوردان 350 ميلليون ا ق ش دوللارىندا ۆاليۋتا ساتىلدى، بۇل رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە ترانسفەرت ءبولۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى. ۇلتتىق قوردان ساتۋ ۇلەسى جالپى ساۋدا-ساتتىق كولەمىنىڭ 6 پايىزى بولدى نەمەسە ول - كۇنىنە 18,5 ميلليون ا ق ش دوللارىنان اسپايتىن مولشەر.
كۇتىلەتىن فيسكالدىق تۇسىمدەردى ەسكەرگەندە، ۇكىمەتتىڭ الدىن الا بولجامدى وتىنىمدەرى بويىنشا اقپان ايىندا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە ترانسفەرت بولۋگە ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قوردان 350 ميلليون ا ق ش دوللارىنان 450 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىنگى مولشەردە ۆاليۋتا ساتىلادى دەپ بولجايدى.
قاڭتار ايىندا اينالاۋ وپەراتسياسى اياسىندا 350 ميلليارد تەڭگە الىندى. اقپاننىڭ ىشىندە وسى ماقساتتا 350 ميلليارد تەڭگە بالاماسىندا ۆاليۋتا ساتۋ كۇتىلەدى.
ۇلتتىق قور قاراجاتىمەن وپەراتسيالار جۇرگىزۋ كەزىندە، سونداي- اق اينالاۋ تەتىگىن ىسكە اسىرۋ كەزىندە ۇلتتىق بانك نارىقتىڭ بەيتاراپ قاعيداتىن ساقتايدى، بۇل شەتەل ۆاليۋتاسىن تۇراقتى جانە بىركەلكى ساتۋدى بىلدىرەدى.
ۇلتتىق بانك قاڭتاردا ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسيالار جۇرگىزگەن جوق.
وتكەن ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىندە ۆاليۋتالىق ءتۇسىمىنىڭ ءبىر بولىگىن مىندەتتى ساتۋ نورماسى اياسىندا ۆاليۋتا ءتۇسىمىن ساتۋ كولەمى شامامەن 206 ميلليون ا ق ش دوللار بولدى.
وسىعان دەيىنگى جوسپارعا سايكەس، ب ج ز ق ۆاليۋتالىق اكتيۆتەردىڭ ۇلەسى 40 پايىزدان اساتىنىن ەكەنىن ەسكەرگەندە، ۇلتتىق بانك قاڭتار ايىندا زەينەتاقى اكتيۆتەرىنىڭ ينۆەستيتسيالىق پورتفەلىنە ا ق ش دوللارىن ساتىپ المادى. اقپاندا دا ۆاليۋتا ساتىپ الۋعا قاتىستى جوسپار جوق.
اشىقتىق قاعيداتى اياسىندا ۇلتتىق بانك ۆاليۋتا نارىعىندا جۇرگىزىلەتىن وپەراتسيالار تۋرالى اقپاراتتى تولىق اشىپ كورسەتۋدى جالعاستىرادى.
قىسقامەرزىمدى كەلەشەكتە تەڭگەنىڭ ديناميكاسى نارىققا قاتىسۋشىلاردىڭ كۇتۋلەرىنە، توقساندىق سالىق تولەمدەرىنە، الەمدىك نارىقتارداعى احۋالعا جانە گەوساياسي جاعدايدىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى بولادى. ۇلتتىق بانك تەڭگەرىمسىزدىكتىڭ جيناقتالۋىنا جول بەرمەيتىن جانە التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتەتىن قولايلى باعام بەلگىلەۋ رەجيمىن ۇستانا بەرەدى.
ايتا كەتەلىك ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە قالدىرعان ەدى.