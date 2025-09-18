ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:00, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك كريپتورەزەرۆ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىلعى جولداۋىندا ۇلتتىق بانكتىڭ بازاسىندا مەملەكەتتىك سيفرلىق اكتيۆتەر قورىن (كريپتورەزەرۆ) قۇرۋ جونىندە تاپسىرما بەرىلگەن بولاتىن. ۇلتتىق بانكتەگىلەر قازىر بۇل جۇمىس قانداي ساتىدا ەكەنىن ءمالىم ەتتى.

    Ұлттық банк крипторезерв тұжырымдамасын әзірлеп жатыр
    كوللاج: Kazinform/Pexels

    - قازىر ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ تۇجىرىمداما ازىرلەنىپ جاتىر. وندا قوردى قالىپتاستىرۋ كوزدەرى، ونى جيناقتاۋ جانە پايدالانۋ تەتىكتەرى، سونداي-اق تاۋەكەلدەردى باسقارۋ مەن اكتيۆتەردىڭ تاۋەكەل-پروفيلىن ايقىنداۋ تاسىلدەرى قاراستىرىلادى. ەرەكشە نازار حالىقارالىق تاجىريبە ەسكەرىلە وتىرىپ، كريپتوۆاليۋتا نارىعىنىڭ قۇبىلمالىلىعىن ەسەپكە الۋ ارقىلى قورلاردى (كريپتورەزەرۆتى) باسقارۋدىڭ اشىقتىعى، ەسەپتىلىگى جانە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىنە اۋدارىلادى، - دەپ جازىلعان Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا.

    دەمەك، ازىرگە كريپتورەزەرۆ رەتىندە نارىقتاعى قانداي كريپتوۆاليۋتالاردان قور جيناقتاۋ كوزدەلىپ وتىرعانى ءالى بەلگىسىز. سونداي-اق، كريپتورەزەرۆ قالىپتاستىرۋعا قانداي كوزدەن قاراجات الىناتىنى، ۇلتتىق قوردىڭ، ب ج ز ق-نىڭ قاراجاتىن جۇمساۋ ىقتيمالدىعى دا ناقتىلانباعان.

    - قوردى قۇرۋ مەرزىمدەرى مەن ونىڭ جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبى ءتيىستى تۇجىرىمدامادا بەلگىلەنەدى، - دەپ جازادى ۇلتتىق بانكتەگىلەر.

    ايتا كەتسەك، سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ كريپتويندۋستريانى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە قانداي جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.

     

    تەگ:
    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جولداۋ-2025
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار