ۇلتتىق بانك كريپتورەزەرۆ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىلعى جولداۋىندا ۇلتتىق بانكتىڭ بازاسىندا مەملەكەتتىك سيفرلىق اكتيۆتەر قورىن (كريپتورەزەرۆ) قۇرۋ جونىندە تاپسىرما بەرىلگەن بولاتىن. ۇلتتىق بانكتەگىلەر قازىر بۇل جۇمىس قانداي ساتىدا ەكەنىن ءمالىم ەتتى.
- قازىر ۋاكىلەتتى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ تۇجىرىمداما ازىرلەنىپ جاتىر. وندا قوردى قالىپتاستىرۋ كوزدەرى، ونى جيناقتاۋ جانە پايدالانۋ تەتىكتەرى، سونداي-اق تاۋەكەلدەردى باسقارۋ مەن اكتيۆتەردىڭ تاۋەكەل-پروفيلىن ايقىنداۋ تاسىلدەرى قاراستىرىلادى. ەرەكشە نازار حالىقارالىق تاجىريبە ەسكەرىلە وتىرىپ، كريپتوۆاليۋتا نارىعىنىڭ قۇبىلمالىلىعىن ەسەپكە الۋ ارقىلى قورلاردى (كريپتورەزەرۆتى) باسقارۋدىڭ اشىقتىعى، ەسەپتىلىگى جانە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرىنە اۋدارىلادى، - دەپ جازىلعان Kazinform ساۋالىنا جولداعان جاۋاپتا.
دەمەك، ازىرگە كريپتورەزەرۆ رەتىندە نارىقتاعى قانداي كريپتوۆاليۋتالاردان قور جيناقتاۋ كوزدەلىپ وتىرعانى ءالى بەلگىسىز. سونداي-اق، كريپتورەزەرۆ قالىپتاستىرۋعا قانداي كوزدەن قاراجات الىناتىنى، ۇلتتىق قوردىڭ، ب ج ز ق-نىڭ قاراجاتىن جۇمساۋ ىقتيمالدىعى دا ناقتىلانباعان.
- قوردى قۇرۋ مەرزىمدەرى مەن ونىڭ جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبى ءتيىستى تۇجىرىمدامادا بەلگىلەنەدى، - دەپ جازادى ۇلتتىق بانكتەگىلەر.
ايتا كەتسەك، سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ كريپتويندۋستريانى دامىتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن ىسكە اسىرۋ شەڭبەرىندە قانداي جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.