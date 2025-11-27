ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    19:12, 27 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك كريپتواكتيۆتەرگە سالىنۋى مۇمكىن قاراجات سوماسىن اتادى

    استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ ۇلتتىق قور مەن التىن-ۆاليۋتا قورى قاراجاتىنىڭ ءبىر بولىگىن كريپتواكتيۆتەرگە سالۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    Өзбекстанда $2,6 млнкриптоактивіне заңсыз иелік еткен жасөспірім ұсталды
    Фото: «Milliy TV» телеарнасы

    بۇگىن سەناتتا «قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن دامىتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان جيىننان كەيىن تىلشىلەر كريپتواكتيۆتەرگە قانشا قاراجات باعىتتالاتىنىن سۇرادى.

    - بۇل كريپتواكتيۆتەر ءبىزدىڭ اكتيۆتەرمەن، باعالى قاعازدارمەن ۇقساس. ەگەر ول پەرسپەكتيۆتى جانە جوعارى تابىستى اكتيۆ بولاتىنىنا كوز جەتكىزسەك، ياعني بولاشاقتا وڭتايلى ناتيجە بەرەتىنىن كورسەك، وندا ءتيىستى قاراجاتتى سالۋدى قاراستىرامىز، - دەدى بەرىك شولپانقۇلوۆ.

    بۇل تۇرعىدا جۋرناليستەر وسى باعىتتا قانشا قاراجات قاراستىرىلعانى تۋرالى سۇراق قويدى.

    - قازىر ناقتى ايتۋ قيىن. دەگەنمەن، شامامەن 300 ميلليون ا ق ش دوللارى بولۋى ىقتيمال. اتاپ ايتقاندا، ەرتەڭ وسى سوما بولىنەدى دەگەندى بىلدىرمەيدى. وسى پروتسەستى زەرتتەپ جاتىرمىز، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، كريپتوۆاليۋتالاردى ايىرباستايتىن ۇيىمدار قۇرىلادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار