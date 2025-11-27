ۇلتتىق بانك كريپتواكتيۆتەرگە سالىنۋى مۇمكىن قاراجات سوماسىن اتادى
استانا. KAZINFORM – ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ ۇلتتىق قور مەن التىن-ۆاليۋتا قورى قاراجاتىنىڭ ءبىر بولىگىن كريپتواكتيۆتەرگە سالۋ مۇمكىندىگىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
بۇگىن سەناتتا «قازاقستاندا سيفرلىق اكتيۆتەر يندۋسترياسىن دامىتۋ» تاقىرىبىنا ارنالعان جيىننان كەيىن تىلشىلەر كريپتواكتيۆتەرگە قانشا قاراجات باعىتتالاتىنىن سۇرادى.
- بۇل كريپتواكتيۆتەر ءبىزدىڭ اكتيۆتەرمەن، باعالى قاعازدارمەن ۇقساس. ەگەر ول پەرسپەكتيۆتى جانە جوعارى تابىستى اكتيۆ بولاتىنىنا كوز جەتكىزسەك، ياعني بولاشاقتا وڭتايلى ناتيجە بەرەتىنىن كورسەك، وندا ءتيىستى قاراجاتتى سالۋدى قاراستىرامىز، - دەدى بەرىك شولپانقۇلوۆ.
بۇل تۇرعىدا جۋرناليستەر وسى باعىتتا قانشا قاراجات قاراستىرىلعانى تۋرالى سۇراق قويدى.
- قازىر ناقتى ايتۋ قيىن. دەگەنمەن، شامامەن 300 ميلليون ا ق ش دوللارى بولۋى ىقتيمال. اتاپ ايتقاندا، ەرتەڭ وسى سوما بولىنەدى دەگەندى بىلدىرمەيدى. وسى پروتسەستى زەرتتەپ جاتىرمىز، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، كريپتوۆاليۋتالاردى ايىرباستايتىن ۇيىمدار قۇرىلادى.