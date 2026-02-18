ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:56, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك جاڭا كۇمىس مونەتالاردى ساتۋعا شىعارادى

    استانا. KAZINFORM - «سيقىرلى نىشاندار» سەرياسىنان «TÁŃIRLIK KÚNTIZBE» مەن «كۇن جۇيەسىنىڭ پلانەتالارى» سەرياسىنان «MERCURY» كوللەكتسيالىق كۇمىس مونەتالارى 20-اقپاننان باستاپ ق ۇ ب- تىڭ ينتەرنەت-دۇكەنى ارقىلى ساتىلادى.

    Ұлттық банк жаңа күміс монеталарды сатуға шығарады
    Фото: ҰБ

    «TÁŃIRLIK KÚNTIZBE» مونەتاسى كۇمىستەن سوعىلعان، سىناماسى - 925. مونەتانىڭ سالماعى 100 گرام، ديامەترى 50 م م، دايىنداۋ ساپاسى - antique silver، نومينالى - 1000 تەڭگەلىك، تارالىمى - 500 (بەس ءجۇز) دانا.

    Ұлттық банк жаңа күміс монеталарды сатуға шығарады
    Фото: ҰБ

    «MERCURY» مونەتاسى دا 925 سىنامالى كۇمىستەن سوعىلعان. التىن جالاتۋ تەحنولوگياسى قولدانىلعان مونەتادا تانتال قوندىرماسى دا بار. مونەتانىڭ سالماعى 35 گرام، ديامەترى 38,61 م م، دايىنداۋ ساپاسى – proof، نومينالى - 1000 تەڭگەلىك، تارالىمى - 1000 (ءبىر مىڭ) دانا.

    كوللەكتسيالىق مونەتا قازاقستان تەڭگە سارايىندا دايىندالعان.

    ايتا كەتەلىك OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK كوللەكتسيالىق مونەتاسى ساتىلىمعا شىققان ەدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار