ۇلتتىق بانك جاڭا كۇمىس مونەتالاردى ساتۋعا شىعارادى
استانا. KAZINFORM - «سيقىرلى نىشاندار» سەرياسىنان «TÁŃIRLIK KÚNTIZBE» مەن «كۇن جۇيەسىنىڭ پلانەتالارى» سەرياسىنان «MERCURY» كوللەكتسيالىق كۇمىس مونەتالارى 20-اقپاننان باستاپ ق ۇ ب- تىڭ ينتەرنەت-دۇكەنى ارقىلى ساتىلادى.
«TÁŃIRLIK KÚNTIZBE» مونەتاسى كۇمىستەن سوعىلعان، سىناماسى - 925. مونەتانىڭ سالماعى 100 گرام، ديامەترى 50 م م، دايىنداۋ ساپاسى - antique silver، نومينالى - 1000 تەڭگەلىك، تارالىمى - 500 (بەس ءجۇز) دانا.
«MERCURY» مونەتاسى دا 925 سىنامالى كۇمىستەن سوعىلعان. التىن جالاتۋ تەحنولوگياسى قولدانىلعان مونەتادا تانتال قوندىرماسى دا بار. مونەتانىڭ سالماعى 35 گرام، ديامەترى 38,61 م م، دايىنداۋ ساپاسى – proof، نومينالى - 1000 تەڭگەلىك، تارالىمى - 1000 (ءبىر مىڭ) دانا.
كوللەكتسيالىق مونەتا قازاقستان تەڭگە سارايىندا دايىندالعان.
ايتا كەتەلىك OLYMPIC GAMES 2026. SHORT TRACK كوللەكتسيالىق مونەتاسى ساتىلىمعا شىققان ەدى.