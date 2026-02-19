ۇلتتىق بانك دوللار باعامىنىڭ السىرەۋ سەبەبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ ۆاليۋتا نارىعىنداعى احۋالعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
- ۇلتتىق بانك ۆاليۋتا پروتسەسىنىڭ نەگىزگى قاتىسۋشىسى سانالمايتىندىعىن ءاردايىم مالىمدەپ كەلەدى. بۇل (دوللار) ەركىن كونۆەرتاتسيالاناتىن ۆاليۋتا جانە ۆاليۋتا نارىعىنداعى پروتسەسس سۇرانىس پەن ۇسىنىس ەسەبىنەن جۇرەدى. سوعان وراي قازىرگى ۋاقىت سۇرانىستىڭ تومەندەگەنىن، ۇسىنىستىڭ ارتقانىن دالەلدەيدى. سوندىقتان ۆاليۋتا باعامى تومەندەپ جاتىر. بۇل تازا ەكونوميكالىق پروتسەسس سانالادى، - دەدى بەرىك شولپانقۇلوۆ سەناتتا وتكەن دوڭگەلەك ۇستەلدەن كەيىن.
بۇعان دەيىن استانا مەن الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامىن ۇسىنعان ەدىك.
ايتا كەتەلىك بەس جىلدا جيىنتىق ينۆەستيتسيا 400 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتەتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.