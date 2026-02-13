ق ز
    ۇلتتىق بانك بىلتىر 1,1 تونناعا جۋىق التىن قۇيما ساتتى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك 2025 -جىلى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر مەن بانكتىك ەمەس جەكەلەگەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرىنە جالپى سالماعى 889,5 ك گ 27807 ولشەمدى قۇيما ساتتى.

    олтин
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، ولشەمدى قۇيمالار كوپ ساتىلعان وڭىرلەر: الماتى (20526 دانا، %74)، استانا (1650 دانا، %6) جانە شىمكەنت (1099 دانا، %4) .

    حالىققا ارنالعان ولشەمدى قۇيمالاردى Halyk Bank, ەۋرازيالىق بانك، Alatau city bank, سەنتركرەديت بانكى ارقىلى، سونداي-اق بانكتىك ەمەس جەكەلەگەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە ساتىپ الۋعا نەمەسە كەرى ساتۋعا بولادى.

    وسىلايشا، 2025 -جىلى ە د ب مەن بانكتىك ەمەس جەكەلەگەن ايىرباستاۋ پۋنكتەرى كەرى ساتىپ العاندى ەسكەرگەندە، حالىققا جالپى سالماعى 1,1 ت — 40799 ولشەمدى قۇيما ساتتى. باعدارلاما ىسكە قوسىلعالى ساتىلعان التىن قۇيمالاردىڭ جالپى سانى — 263479، ال ولاردىڭ جالپى سالماعى — 9 ت.

    حالىق اراسىندا سۇرانىسقا يە التىن قۇيمانىڭ سالماعى — 10 گ. ساتىلعان كولەمنەن ونىڭ جالپى ۇلەسى %26 - 67833 دانا. ودان كەيىنگىسى 5 گرامدىق قۇيما، ساتىلعانى - 57847 دانا (%22)، 100 گرامدىق قۇيمادان — 53289 دانا (%20)، 20 گرامدىقتان - 49 154 دانا (%19) جانە 50 گرامدىق قۇيمادان — 35356 دانا (%13).

    - ءاربىر التىن قۇيما قورعاۋ ەلەمەنتتەرىمەن قاپتالعان (قۇيمانىڭ اينا بەتى، ميكروتەكست جانە بەدەرلى جيەگى بار) جانە مەحانيكالىق زاقىمدانۋدان قورعايتىن ارنايى قوراپقا سالىنىپ شىعادى. سول ارقىلى قۇيمانىڭ اشىلعان-اشىلماعانىن وڭاي تەكسەرۋگە بولادى. قورعانىش قورابى ساپا سەرتيفيكاتى بولىپ تا سانالادى. سوندىقتان، التىن قۇيمانى ۇقىپتى ساقتاپ، قورابىن بۇلدىرمەۋگە كەڭەس بەرەمىز.

    التىن قۇيما - سەنىمدى ينۆەستيتسيا قۇرالى. التىن قۇيمالار نارىعىنداعى وتىمدىلىكتىڭ باستى كەپىلى - بانك پەن بانكتىك ەمەس ايىرباستاۋ پۋنكتەرى كليەنتكە اقشانى سول كۇنى تولەي وتىرىپ، التىن قۇيمالاردى كەرى ساتىپ الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك قازاقستاننىڭ التىن رەزەرۆى 345 تونناعا جەتتى.

