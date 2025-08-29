ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك الداعى ۋاقىتتا بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.

    Фото: Kazinform

    - اقشا-كرەديت ساياساتى بويىنشا بۇدان كەيىنگى شەشىم ناقتى ينفلياتسيانىڭ بولجامدى تراەكتورياعا سايكەستىگىنە جانە تاۋەكەلدەر بالانسىنداعى وزگەرىستەرگە بايلانىستى قابىلداناتىن بولادى. الداعى ايلاردا ينفلياتسيا قارقىنى ايتارلىقتاي باسەڭدەمەگەن جاعدايدا كوميتەت ينفلياتسيانى 5 پايىزدىق ماقساتقا قاراي باعىتتاۋ ءۇشىن قالىپتاسقان اقشا-كرەديت شارتتارىن قاتاڭداتۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسىعان بايلانىستى الداعى وتىرىستاردا بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋ مۇمكىندىگى جوققا شىعارىلمايدى، - دەدى ول.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتتىق بانك نەگىزگى ساياساتتان بولەك، ءبىرقاتار قوسىمشا شارانى بەلسەندى تۇردە ىسكە اسىرۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ اياسىندا جۋىردا بانكتەر ءۇشىن ەڭ تومەنگى رەزەرۆتىك تالاپتاردى قاتاڭداتۋ جونىندەگى باستامانى اياقتادى. ءتيىستى قاۋلىنى باسقارما قابىلدادى. قۇجات وسى جىلدىڭ 2-قىركۇيەگىنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    - ول بىزگە ارتىق وتىمدىلىكتى تيىمدىرەك شەكتەۋگە، اقشا ماسساسىنىڭ ءوسۋىن تەجەۋگە جانە قوسىمشا دەزينفلياتسيالىق اسەر ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. الداعى ۋاقىتتا اقشا نارىعىنداعى وپەراتسيالارعا قاتىستى قوسىمشا پراكتيكالىق شارالار قابىلداناتىن بولادى. ولار اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ سيگنالدارىن بەرۋ تەتىگىن جاقسارتۋعا باعىتتالماق. ساياساتتى ايقىنداۋمەن قاتار، ونى ىسكە اسىرۋ قۇرالدارى دا بارىنشا ءتيىمدى بولۋى قاجەت. وسىعان بايلانىستى جاقىن ارادا ءبىرقاتار تەحنيكالىق ءارى پراكتيكالىق قادامدار جاسايمىز، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.

    ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانكتىڭ التىن-ۆاليۋتا قورى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى.

