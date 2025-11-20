ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى كەلەر جىلى تومەندەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ سەنات وتىرىسىندا 2026-جىلى بازالىق مولشەرلەمە كەزەڭ-كەزەڭمەن تومەندەتىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
سەناتور سەرگەي كارپليۋك ەلدە ينفلياتسيا تىم جوعارى قارقىنمەن ارتىپ جاتقانىن ايتىپ، ۇلتتىق بانك پەن ۇكىمەت قابىلداعان شارالار قاشان ناتيجە بەرەتىنىن سۇرادى.
- مەنىڭ كوزقاراسىم بويىنشا، بازالىق مولشەرلەمەنى كوتەرۋ شاراسى بۇل جولى ءوز ءرولىن ايتارلىقتاي جاقسى كورسەتكەن سياقتى. بازالىق مولشەرلەمە تومەن بولسا، اقشا-نەسيە ساياساتى جۇمساق بولسا، ينفلياتسيانىڭ دەڭگەيى قازىرگىدەن الدەقايدا جوعارى بولاتىن ەدى. ءبىز ورتاشا قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتىن ۇستاپ وتىرمىز. بۇل تۇتىنۋشىلىق مىنەز-قۇلىقتى تەجەپ، جيناقتاۋ ادەتىن ىنتالاندىرادى. بۇكىل ولشەمدەردەن وسى ءتاسىل جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن كورىپ وتىرمىز. جيناقتاۋ ادەتى دەگەن - قولداعى اقشانى قازىر جاراتۋدان گورى دەپوزيت سياقتى ۇزاق مەرزىمدە جەمىس بەرەتىن دۇنيەگە سالۋ، - دەدى ول.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ كەلەر جىلى ينفلياتسيانىڭ قالاي قۇبىلاتىنى قوسىلعان قۇن سالىعىنىڭ جاڭا مولشەرلەمەسىنە دە بايلانىستى بولاتىنىن ايتادى.
- كەلەر جىلى باعانىڭ ءبارى شارىقتايدى دەپ بولجاۋدىڭ قاجەتى جوق شىعار. ءبىراق قانداي دا ءبىر اسەرى بولادى. ودان كەيىن تاريفتەردى ءبىر دەڭگەيدە قاتىرىپ قويۋ ماسەلەسىنە ساۋاتتى كەلۋ كەرەكتىگى تۇسىنىكتى. 1-ساۋىرگە دەيىن موراتوري بار. كەيىن بوساتا باستايمىز. وسى كەزدە قالاي بولاتىنىن، تاريفتەر قانشالىقتى وسەتىنىن ۇكىمەت ايقىندايدى. بۇل دا بەلگىلى ءبىر جولمەن ينفلياتسياعا اسەر ەتەدى. سوندىقتان ينفلياتسيا بولجامدارى ازايعانىنا قاراي بازالىق مولشەرلەمەنى، ەكونوميكاداعى اقشانىڭ قۇنىن بىرتىندەپ تۇسىرە باستاۋعا دايىن بولامىز، - دەدى ۇلتتىق بانك باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى» زاڭ تالقىلانىپ، قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارى ماجىلىسكە قايتارىلدى.