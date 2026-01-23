ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق 18 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.
ينفلياتسيا 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 12,3 پايىز بولىپ، ۇلتتىق بانكتىڭ بولجامىنا سايكەس كەلدى. ينفلياتسيانىڭ قالىپتاسۋىنا ازىق- تۇلىك كومپونەنتى (13,5 پايىز) كوپ ۇلەس قوستى. ونىڭ قۇرىلىمىندا ەت پەن ماي باعاسىنىڭ شارىقتاۋى ءوندىرىس شىعىندارىنىڭ وسۋىنە جانە جوعارى ەكسپورتتىق جەتكىزىلىمدەرگە نەگىزدەلگەن. ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن ينفلياتسيا سوڭعى ايلاردا ايىرباستاۋ باعامىنىڭ نىعايۋىنا بايلانىستى ءبىرشاما تومەندەدى (11,1 پايىز)، ال رەتتەلەتىن تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق قىزمەتتەر ءتاريفىنىڭ اكىمشىلىك شارالارعا بايلانىستى تومەندەۋى سالدارىنان اقىلى قىزمەتتەر باعاسىنىڭ ءوسۋ قارقىنى باياۋلادى (12,0 پايىز دەيىن).
2025 -جىلعى جەلتوقساندا ايلىق ينفلياتسيا ءبىرشاما جەدەلدەپ، 0,9 پايىز بولدى. بازالىق ينفلياتسيا 0,8 پايىز دەڭگەيىندە - جوعارى قالپىندا قالدى.
ينفلياتسيا بۇرىنعىشا ۇسىنىس مۇمكىندىگىنەن اسىپ تۇسەتىن ورنىقتى ىشكى سۇرانىس جاعدايىندا قالىپتاسىپ وتىر. تاريفتىك رەفورمانىڭ جانە ج ج م نارىعىن ىرىقتاندىرۋدىڭ قايتالاما اسەرى كۇتۋلەر مەن باعالارعا اسەر ەتتى.
حالىقتىڭ الداعى ءبىر جىلعا ينفلياتسيالىق كۇتۋلەرى ءوسىپ (14,7 پايىز)، قۇبىلمالى كۇيىندە قالدى. ينفلياتسيا بويىنشا نارىقتاعى كاسىبي قاتىسۋشىلاردىڭ 2026 -جىلعا جاساعان كۇتۋلەرى دە 10,8 پايىزعا دەيىن ءبىرشاما ءوستى.
ازىق-تۇلىكتىڭ الەمدىك باعاسى سوڭعى ايلاردا تومەندەگەنىنە قاراماستان، ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. ءداندى داقىلدار مەن قانت باعاسى ءوسۋ قالپىندا. رەسەي فەدەراتسياسىندا ينفلياتسيا قاتاڭ اقشا- كرەديت شارتتارىنا بايلانىستى باسەڭدەپ، ە و-دا تۇراقتى تۇردە تومەندەدى. ا ق ش-تا ف ر ج ساۋدا ساياساتىنا بايلانىستى ينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەردىڭ وسكەنىن اتاپ ءوتىپ، مولشەرلەمەنى بىرتىندەپ تومەندەتۋدى جالعاستىرىپ كەلەدى. گەوساياسي شيەلەنىس كۇشەيە ءتۇستى. بۇل بەلگىسىزدىكتى كۇشەيتىپ، مەيىلىنشە جوعارى ينفلياتسيالىق جاعدايدى قالىپتاستىرۋى مۇمكىن.
2025 -جىلى قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ءوسۋى جىلدىق ماندە 6,5 پايىز بولدى. بۇل رەتتە كولىكتە، قۇرىلىستا، ساۋدادا، سونداي-اق تاۋ-كەن ءوندىرىسى مەن وڭدەۋ ونەركاسىبىندە جوعارى قارقىن ساقتالىپ وتىر.
پروينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەر، نەگىزىنەن، ۇسىنىستىڭ ءوسۋ قارقىنىنان اسىپ تۇسەتىن سۇرانىس، رەتتەلەتىن باعالار مەن ج ج م-نىڭ وسۋىنەن بولاتىن ۇزاق قايتالاما اسەر سياقتى ىشكى فاكتورلارعا نەگىزدەلگەن. جوسپارداعى اۋقىمدى كۆازيفيسكالدىق ىنتالاندىرۋ فورماتى مەن پارامەترلەرى قوسىمشا بەلگىسىزدىكتى قالىپتاستىرادى. ول رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتى شوعىرلاندىرۋدا دەزينفلياتسيالىق اسەردى السىرەتۋى مۇمكىن. تاۋەكەلدەر ق ق س مولشەرلەمەسىن كوتەرۋدى جانە سالىق تولەۋشىلەر قاتارىن كەڭەيتۋدى كوزدەيتىن سالىق رەفورماسىن جۇزەگە اسىرۋمەن، سونداي-اق تاياۋداعى توقساندار ىشىندە بيزنەستى كەيىن بەيىمدەۋگە دە بايلانىستى.
دەزينفلياتسياعا ءبىرقالىپتى قاتاڭ اقشا-كرەديت شارتتارى، كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋدىڭ باياۋلاۋى (2025 -جىلعى 11 ايدا بەرۋدىڭ ءوسۋى - 7,3 پايىز)، ە ت ر ت-نى ارتتىرۋ ارقىلى ارتىق وتىمدىلىكتى قىسقارتۋ، التىن ساتىپ الۋدى «اينالاۋ» وپەراتسيالارى مەن تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋى ىقپال ەتەدى.
اقشا-كرەديت ساياساتى. ينفلياتسيالىق ۇدەرىستەردىڭ سەرپىنى جانە تاۋەكەلدەر تەڭگەرىمى ۇلتتىق بانكتىڭ بولجامى مەن باعالاۋىنا ساي قالىپتاسىپ وتىر. بۇل رەتتە سىرتقى سىن-قاتەرلەر، سالىق جۇيەسىندەگى وزگەرىستەردىڭ ىقپالى قانشالىقتى بولاتىنىنا قاتىستى بەلگىسىزدىك، سونداي-اق وسى جىلعى ەكىنشى توقساننان باستاپ ت ك ق تاريفتەرى مەن ج ج م باعاسىنىڭ قايتا ءوسۋ پارامەترلەرى بازالىق مولشەرلەمەنى بەلگىلەۋدە بايىپتى ءارى ساق ۇستانىمدى قاجەت ەتەدى. وسىعان بايلانىستى بازالىق مولشەرلەمەنىنىڭ 2026 -جىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىق سوڭىنا دەيىن قازىرگى دەڭگەيدە ساقتالۋ ىقتيمالدىعى جوعارى.
- ۇلتتىق بانك باعانىڭ وزگەرىس ديناميكاسىن ءارى قاراي دا تۇراقتى باقىلاپ، 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە ءال-اۋقاتتى ارتتىرۋ بويىنشا بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى، سونداي-اق ينفلياتسيانى باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالاردىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋدى جالعاستىرادى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا- كرەديت ساياساتى كوميتەتىنىڭ بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا كەزەكتى جوسپارلى شەشىمى 2026 -جىلعى 6 ناۋرىزدا استانا قالاسىنىڭ ۋاقىتىمەن ساعات 12:00-دە جاريالانادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇدان بۇرىن ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى بەرىك شولپانقۇلوۆ ب ج ز ق-دان جيناقتى الماۋ ابزال ەكەنىن ايتقان ەدى.