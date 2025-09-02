ۇلتتىق بانك باسشىسى تەڭگە مەن دوللار باعامىنا قاتىستى پىكىر ايتتى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۆاليۋتا نارىعىندا تەڭگە مەن دوللار باعامى جايىندا تۇىسىنىك بەردى.
بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنىڭ الدىندا تىلشىلەر ۇلتتىق بانك باسشىسىنان «جىل سوڭىنا دەيىن 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى 1 مىڭ تەڭگەگە جەتە مە؟» دەگەن سۇراق قويدى.
- ولاي بولۋى مۇمكىن ەمەس.. . بىزدە سىرتقى ساۋدا تەڭگەرىمى، تولەم بالانسى، ىشكى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر مەن ەكونوميكانىڭ دامۋى تۇرعىسىنان ءبارى تۇراقتى، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ.
وسى ورايدا باعام بويىنشا ەلەۋلى وزگەرىستەر بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، 2 -قىركۇيەككە ارنالعان دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامىن جازعان ەدىك.
استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:
* دوللار: ساتىپ الۋ - 535,03 تەڭگە، ساتۋ - 540,03 تەڭگە؛
* ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,00 تەڭگە، ساتۋ - 632,00 تەڭگە؛
* رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.