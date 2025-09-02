ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:41, 02 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ۇلتتىق بانك باسشىسى تەڭگە مەن دوللار باعامىنا قاتىستى پىكىر ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۆاليۋتا نارىعىندا تەڭگە مەن دوللار باعامى جايىندا تۇىسىنىك بەردى.

    доллар
    Фото: freepik.com

    بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىنىڭ الدىندا تىلشىلەر ۇلتتىق بانك باسشىسىنان «جىل سوڭىنا دەيىن 1 دوللاردىڭ تەڭگەگە شاققانداعى باعامى 1 مىڭ تەڭگەگە جەتە مە؟» دەگەن سۇراق قويدى.

    - ولاي بولۋى مۇمكىن ەمەس.. . بىزدە سىرتقى ساۋدا تەڭگەرىمى، تولەم بالانسى، ىشكى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەر مەن ەكونوميكانىڭ دامۋى تۇرعىسىنان ءبارى تۇراقتى، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ.

    وسى ورايدا باعام بويىنشا ەلەۋلى وزگەرىستەر بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، 2 -قىركۇيەككە ارنالعان دوللار، ەۋرو جانە رۋبل باعامىن جازعان ەدىك.

    استاناداعى ايىرباستاۋ پۋنكتتەرىندە:

    * دوللار: ساتىپ الۋ - 535,03 تەڭگە، ساتۋ - 540,03 تەڭگە؛

    * ەۋرو: ساتىپ الۋ - 622,00 تەڭگە، ساتۋ - 632,00 تەڭگە؛

    * رۋبل: ساتىپ الۋ - 6,60 تەڭگە، ساتۋ - 6,70 تەڭگە.

     

    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
