ۇلتتىق بانك بانكتەر ءۇشىن ەڭ تومەنگى رەزەرۆتىك تالاپتاردى ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك باسقارماسى 2025-جىلعى 25-شىلدەدە «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق بانكى باسقارماسىنىڭ كەيبىر قاۋلىلارىنا ەڭ تومەن رەزەرۆتىك تالاپتار ماسەلەسى بويىنشا وزگەرتۋلەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» قاۋلىنى بەكىتتى.
وزگەرتۋلەر ە ت ر ت قۇرالىن ۇلتتىق بانكتىڭ قرۇب اقشا-كرەديت ساياساتى قۇرالدارىن جەتىلدىرۋ جانە انتينفلياتسيالىق باعىتتى كۇشەيتۋ اياسىندا ەنگىزىلەدى.
- ۇسىنىلىپ وتىرعان تۇزەتۋلەر ە ا ە و، ورتالىق ازيا جانە كاۆكاز ەلدەرى ورتالىق بانكتەرىنىڭ حالىقارالىق ەترت قولدانۋ تاجىريبەسىن زەردەلەپ، تالداۋ نەگىزىندە ازىرلەندى. وسى ەلدەردە (قازاقستاندى ەسەپكە الماعاندا) ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى مىندەتتەمەلەر بويىنشا ەترت نورماتيۆتەرىنىڭ ورتاشا دەڭگەيى 4-4,5 پايىزدى، ال شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى مىندەتتەمەلەر بويىنشا شامامەن 15 پايىز. قازاقستاندا ەترت نورماتيۆتەرىنىڭ دەڭگەيى ايماقتا ەڭ تومەنى بولىپ كەلدى - تەڭگەدەگى مىندەتتەمەلەر بويىنشا ءتيىمدى مولشەرلەمە - 1,3 پايىز، ال شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى مىندەتتەمەلەر بويىنشا - 2,5 پايىز.
قۇجاتتا مىناداي نورماتيۆتەر بەلگىلەنەدى: تەڭگەدەگى مىندەتتەمەلەر بويىنشا - 3,5 پايىز جانە 5 پايىز، ۆاليۋتالىق مىندەتتەمەلەر بويىنشا - 10 پايىز جانە 15 پايىز. بۇل رەتتە بانك سەكتورىن ەنگىزىلەتىن وزگەرىستەرگە بەيىمدەۋ ماقساتىندا مرت نورماتيۆتەرى ماقساتتى دەڭگەيگە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءبىر جىل ىشىندە كوتەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جۇمىس بارىسىندا ق ر ۇ ب تاراپىنان نارىق وكىلدەرىمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋ وتكىزىلدى، وندا حالىقارالىق تاجىريبە مەن ەترت مەحانيزمىنە جوسپارلانىپ وتىرعان وزگەرىستەر تانىستىرىلدى. ق ر ۇ ب ساراپتامالىق-تالدامالىق پىكىر الماسۋ كلۋبى اياسىندا قارجى نارىعى مەن اكادەميالىق قاۋىمداستىق وكىلدەرىنىڭ جانە ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن، سونىمەن قاتار، بانكتەردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارىمەن، وكىلدەرىمەن جانە قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلدەرىمەن بىرنەشە كەزدەسۋ ءوتتى.
- قابىلدانعان شارالار اقشا اگرەگاتتارىنىڭ شامادان تىس ءوسۋىن تومەندەتۋگە، اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ ترانسميسسياسىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، بۇل ينفلياتسياعا قارسى كۇرەستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى.
ۇلتتىق بانكتىڭ باستى ماقساتى - ينفلياتسيانى 5 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ. وسى ماقساتقا قول جەتكىزۋ ءۇشىن قولدا بار بارلىق قۇرال پايدالانىلادى. تومەن جانە تۇراقتى ينفلياتسيا - بۇل تەڭگەنىڭ ساتىپ الۋ قابىلەتىن، ازاماتتاردىڭ ەڭبەك تابىسىن ساقتاۋ، سونداي-اق تەڭگەرىمدى ءارى ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسىم ءۇشىن قولايلى ورتانى قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزى سانالادى، - دەلىنگەن ۇلتتىق بانك حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك ۇلتتىق بانك ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسياعا قاتىستى مالىمدەمە جاساعان ەدى.