ۇلتتىق بانك: تەڭگە جىل باسىنان بەرى 5,1 پايىزعا نىعايدى
استانا. KAZINFORM - 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تەڭگە ا ق ش دوللارىنا قاراستى 5,1 پايىزعا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ نىعايۋىنا بىرنەشە نەگىزگى فاكتور اسەر ەتكەن.
- بۇعان قالىپتى قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى، بەيرەزيدەنتتەر تاراپىنان مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارعا جوعارى سۇرانىس، ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ بىرلەسكەن شارالارى جانە قولايلى سىرتقى كونيۋنكتۋرا ىقپال ەتتى، - دەدى ول.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى جارتىجىلدىقتا ۇلتتىق قوردان بيرجالىق نارىققا 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە شەتەل ۆاليۋتاسى ساتىلعان. سونىمەن قاتار، وتىمدىلىكتى تەڭەستىرۋ اياسىندا اينالىمنان الىنعان قاراجاتتىڭ جالپى كولەمى 2,1 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن.
سونداي-اق ول ءۇشىنشى توقساندا نارىقتان قوسىمشا 1,1 تريلليون تەڭگە كولەمىندە وتىمدىلىكتى الۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.
بۇعان دەيىن تيمۋر سۇلەيمەنوۆ دوللار باعامىنىڭ ءوسۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.