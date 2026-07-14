KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇلتتىق بانك: تەڭگە جىل باسىنان بەرى 5,1 پايىزعا نىعايدى

    استانا. KAZINFORM - 2026 -جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىندا تەڭگە ا ق ش دوللارىنا قاراستى 5,1 پايىزعا نىعايدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا مالىمدەدى.

    Нацбанк Казахстана, ҚР Ұлттық банкі
    فوتو: سولتان جەكسەنبەكوۆ / Kazinform

    ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ نىعايۋىنا بىرنەشە نەگىزگى فاكتور اسەر ەتكەن.

    - بۇعان قالىپتى قاتاڭ اقشا-نەسيە ساياساتى، بەيرەزيدەنتتەر تاراپىنان مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارعا جوعارى سۇرانىس، ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانكتىڭ بىرلەسكەن شارالارى جانە قولايلى سىرتقى كونيۋنكتۋرا ىقپال ەتتى، - دەدى ول.

    ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشقى جارتىجىلدىقتا ۇلتتىق قوردان بيرجالىق نارىققا 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارى كولەمىندە شەتەل ۆاليۋتاسى ساتىلعان. سونىمەن قاتار، وتىمدىلىكتى تەڭەستىرۋ اياسىندا اينالىمنان الىنعان قاراجاتتىڭ جالپى كولەمى 2,1 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن.

    سونداي-اق ول ءۇشىنشى توقساندا نارىقتان قوسىمشا 1,1 تريلليون تەڭگە كولەمىندە وتىمدىلىكتى الۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن ايتتى.

    بۇعان دەيىن تيمۋر سۇلەيمەنوۆ دوللار باعامىنىڭ ءوسۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.

    قوعام ەكونوميكا
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور