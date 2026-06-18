ۇلتتىق بانك QR تولەمدەردىڭ ءبىرىڭعاي جۇيەسى جونىندە: تۇتىنۋشىلارعا ءتيىمدى بولادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ 19-شىلدەدەن باستاپ ىسكە قوسىلاتىن QR تولەمدەردىڭ ءبىرىڭعاي بانكارالىق جۇيەسىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- 19-شىلدەدە ءبىرىڭعاي QR- دى ەنگىزەمىز دەپ جوسپارلادىق. وسى ورايدا بانكتەردىڭ بارلىعى بۇل جاڭا جۇيەگە دايىندالىپ جاتىر. ءبىز جۇيەنى ەنگىزىپ، جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتەمىز. ماسەلەن، ءۇيدىڭ جانىنداعى شاعىن دۇكەندەر تولەم جاساۋعا ارنالعان ءبىر بانكتىڭ ەسەپ ايىرىسۋ ماشينكاسىن نەمەسە بىرنەشەۋىن قويۋدى وزدەرى شەشەدى. ەڭ باستىسى، ءبىز بىرىڭعاي QR- دى ىسكە قوسامىز. بۇل تۇرعىدا ءبىر QR- مەن بارلىق جۇيەدە - Kaspi ،Halyk جانە Forte-تەدە تولەۋگە بولادى. كوميسسيا ماسەلەسىنە توقتالساق، ءبىز ءۇشىن، ياعني تۇتىنۋشىلارعا ەشتەڭە وزگەرمەيدى. بۇل كوميسسيانى تۇتىنۋشىلار تولەمەيدى، - دەدى ت. سۇلەيمەنوۆ سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاڭا جۇيە بيزنەس ءۇشىن دە ءتيىمدى بولماق.
- بيزنەسكە قوسىمشا جۇكتەمە بولمايدى. ول تۇراقتى دەڭگەيدە قالادى، - دەدى ۇ ب باسشىسى.
بۇعان دەيىن بيىل 19-شىلدەدەن باستاپ QR تولەمدەردىڭ ءبىرىڭعاي بانكارالىق جۇيەسى ىسكە قوسىلاتىنىن جازعان ەدىك.