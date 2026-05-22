ۇلتتىق بانك: ەكىنشى توقساندا بيزنەس پەن يپوتەكاعا سۇرانىس ارتادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى بانكتەر جۇرگىزگەن ساۋالناما ناتيجەسىنە سايكەس، 2026-جىلدىڭ I توقسانىندا بيزنەس تاراپىنان نەسيەگە سۇرانىس ازداپ تومەندەگەنىمەن، ءىرى كومپانيالار تاراپىنان ينۆەستيتسيالىق جوبالارعا قىزىعۋشىلىق ساقتالعان.
ال II توقساندا ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ ارتۋىنا بايلانىستى بيزنەس نەسيەسىنە سۇرانىستىڭ قايتا ءوسۋى كۇتىلەدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءمالىم ەتتى.
ءىرى، ورتا جانە شاعىن بيزنەستى كرەديتتەۋ
قۇب قارجىلىق تۇراقتىلىق جانە زەرتتەۋلەر دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ولجاس كۋبەنبايەۆتىڭ تۇسىندىرمەسىندە 2026-جىلعى ى توقساندا بانكتەر بيزنەس سۋبەكتىلەرى تاراپىنان كرەديتكە دەگەن جالپى سۇرانىس ازداپ تومەندەگەنى ايتىلعان.
- ءىرى بيزنەس سەگمەنتىندە بانكتەردىڭ ءبىر بولىگى ينۆەستيتسيالىق جوبالار بويىنشا كەيىنگە قالدىرىلعان سۇرانىستىڭ بار ەكەنىن جانە قارىز الۋشىلاردىڭ اعىمداعى ەكونوميكالىق جاعدايلاردا كۇتۋ پوزيتسياسىن ۇستاناتىنىن العا تارتتى. سونىمەن قاتار، كەيبىر بانكتەردە ستراتەگيالىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا ارنالعان سۇرانىس كولەمى ايتارلىقتاي وسكەنى بايقالادى. ول جالپى ساندىق كورسەتكىشتەرگە دە اسەر ەتتى. وسىلايشا، ءىرى بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ كرەديتتىك ءوتىنىم سانى توقساننان توقسانعا (ت/ت) 16 پايىزعا ءوسىپ، 238 گە جەتتى، ال ولاردىڭ ورتاشا مولشەرى 80 پايىزعا ءوسىپ، 18,8 ميلليارد تەڭگە بولدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، ورتا جانە شاعىن كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ سۇرانىسى ءبىرشاما تومەندەگەن.
ال بانكتەردىڭ پىكىرىنشە، ول بۇرىن بولىنگەن مەملەكەتتىك قولداۋ قاراجاتىن يگەرۋ مەن جىل باسىنداعى ماۋسىمدىق فاكتورلارمەن بايلانىستى. بانكتەر «دامۋ» كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ قورى» ا ق پەن «ورلەۋ» قورلاندىرۋ باعدارلاماسىنىڭ شارتتارىنا ۇسىنىلعان وزگەرىستەردى تالقىلاپ جاتىر. جاڭا سالىق كودەكسى اياسىندا كەيبىر جەكە كاسىپكەرلەردىڭ ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ساناتىنا اۋىسۋ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى بانكتەر بۇل وزگەرىستەردىڭ كرەديتتىك بەلسەندىلىككە قالاي اسەر ەتەتىنىن باعالاۋ ءۇشىن ءالى دە ۋاقىت قاجەت ەكەنىن ايتادى. كەيبىر بانكتەردىڭ سيفرلىق ونلاين ونىمدەرى ەسەبىنەن ورتا بيزنەس سەگمەنتىندە ءوتىنىم سانى 5 پايىزعا (ت/ت) ءوسىپ، 5,0 مىڭ بولدى. وتىنىمدەردىڭ ورتاشا مولشەرى 15 پايىزعا (ت/ت) ءوستى - 902 ميلليون تەڭگە. شاعىن بيزنەس سەگمەنتىندە ءوتىنىم سانى 5 پايىزعا (ت/ت) تومەندەپ، 912 مىڭ بولدى. ال ولاردىڭ ورتاشا مولشەرى 11 پايىزعا قىسقارىپ، 24,8 ميلليون تەڭگە دەڭگەيىندە قالىپتاستى.
- ءىرى بيزنەس سەگمەنتىندە كرەديتتەردى ماقۇلداۋ ۇلەسى 10 پ. پ. (ت/ت) تومەندەپ، 55 پايىزعا جەتتى. بۇل، نەگىزىنەن، توقسان سوڭىندا تۇسكەن جانە ءالى قارالىپ جاتقان وتىنىمدەر سانىنىڭ كوپ بولۋىنا بايلانىستى. ورتا جانە شاعىن بيزنەس سەگمەنتتەرىندە ماقۇلداۋ ۇلەسى سايكەسىنشە 4 پ. پ. جانە 2 پ. پ. تومەندەپ، 37 پايىز جانە 34 پايىز بولدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۇلتتىق بانكتەن.
2026-جىلعى II توقساندا بانكتەر ىسكەرلىك بەلسەندىلىكتىڭ وسۋىنە بايلانىستى ءىرى بيزنەس سۋبەكتىلەرى تاراپىنان سۇرانىس ارتادى دەپ كۇتەدى.
يپوتەكالىق جانە تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ، اۆتوكرەديتتەر
2026-جىلعى I توقساننىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بانكتەر يپوتەكا مەن اۆتونەسيە سەگمەنتىندە سۇرانىس تومەندەگەنىن اتاپ ءوتتى. ال كەپىلمەن قامتاماسىز ەتىلگەن جانە كەپىلسىز تۇتىنۋشىلىق قارىزدارعا سۇرانىس الدىڭعى توقسان دەڭگەيىندە قالدى.
ەسەپتى توقساندا كەيبىر بانكتەر سىياقى مولشەرلەمەلەرىن كوتەرىپ، ونىڭ ۇستىنە تۇرعىن ءۇيدى پايدالانۋعا بەرۋ كولەمى قىسقارعاندىقتان، يپوتەكالىق قارىزدارعا سۇرانىس ازايدى. وسىلايشا، يپوتەكا بويىنشا ءوتىنىم سانى 21 پايىزعا (ت/ت) ازايىپ، 191 مىڭ بولدى. ال سۇرالاتىن قارىزدىڭ ورتاشا مولشەرى - 20,5 ميلليون تەڭگە.
- نەسيە بەرۋ تالاپتارى ءبىرشاما كۇشەيتىلسە دە، بۇل جاعداي كەپىلمەن بەرىلەتىن تۇتىنۋشىلىق نەسيەگە دەگەن سۇرانىس ديناميكاسىن السىرەتكەن جوق. ءوتىنىم سانى 1 پايىزعا (ت/ت) ءوسىپ، 103 مىڭ بولدى. ال قارىزدىڭ ورتاشا مولشەرى 12 پايىزعا (ت/ت)، ياعني 13,6 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ءوستى. كەپىلسىز بەرىلەتىن تۇتىنۋشىلىق نەسيە سەگمەنتىندەگى سۇرانىس تا وزگەرىسسىز قالىپ وتىر: جالپى ءوتىنىم سانى 2 پايىزعا (ت/ت) ازايىپ، 16,1 ميلليون بولدى. ال ولاردىڭ ورتاشا مولشەرى 3 پايىزعا (ت/ت) ءوسىپ، 963 مىڭ تەڭگەگە جەتتى، - دەپ حابارلادى ۇلتتىق بانكتەن.
اۆتونەسيە سەگمەنتىندەگى بەلسەندىلىكتىڭ باسەڭدەۋىنە جاڭا كولىك باعاسىنىڭ ارزانداۋى مەن سونىڭ اسەرىنەن اۆتوديلەرلەر ۇسىناتىن سۋبسيديالاناتىن نەسيە ونىمدەرىنە سۇرانىستىڭ ازايۋى سەبەپ بولعان. وسىلايشا، ءوتىنىم سانى 20 پايىزعا (ت/ت) قىسقارىپ، 1,2 ميلليون بولدى. ال سۇرالاتىن سومانىڭ ورتاشا مولشەرى 12 پايىزعا (ت/ت) ءوسىپ، 7,2 ميلليون تەڭگەگە جەتتى.
يپوتەكاعا بەرىلگەن ونىمدەردى ماقۇلداۋ دەڭگەيى 1 پ. پ. (ت/ت) ءوسىپ، 23 پايىز بولدى. سونىمەن قاتار، ماقۇلداۋ ۇلەسى كەپىلمەن قامتاماسىز ەتىلگەن تۇتىنۋشىلىق قارىزدار بويىنشا 5 پ. پ. (ت/ت) تومەندەپ - 17 پايىزعا، اۆتونەسيە بويىنشا 1 پ. پ. (ت/ت) تومەندەپ - 15 پايىزعا، ال كەپىلسىز قارىزدار بويىنشا 1 پ. پ. (ت/ت) ازايىپ - 32 پايىزعا جەتتى.
2026-جىلعى Ⅱتوقساندا بانكتەر يپوتەكاعا سۇرانىس ارتادى دەپ كۇتەدى. بولشەك نەسيەلەۋدىڭ باسقا سەگمەنتتەرى بويىنشا سۇرانىس 2026-جىلعى 1-توقسان دەڭگەيىندە ساقتالادى دەگەن بولجام بار.
2026-جىلعى ى توقساندا كرەديتتەۋ بويىنشا بانكتەر اراسىندا جۇرگىزىلگەن ساۋالناماعا ەكىنشى دەڭگەيلى 21 بانك قاتىستى. ساۋالنامانى ۇلتتىق بانك كرەديتتىك رەسۋرستارعا سۇرانىس پەن ۇسىنىس اراسىنداعى وزگەرىستەردى باعالاۋ ءۇشىن توقسان سايىن جۇرگىزەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك 2027-جىلدان باستاپ قارىز الۋشىلارعا جاڭا ليميت ەنگىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن حابارلادى.