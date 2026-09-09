ۇلتتىق بانك ەكونوميكانىڭ بانكتەرگە تاۋەلدىلىگىن ازايتۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ بانك نەسيەلەرىنە تاۋەلدىلىگىن ازايتىپ، باعالى قاعازدار نارىعى مەن ساقتاندىرۋ سالاسى ارقىلى قارجى تارتۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋ كوزدەلىپ وتىر.
وسى باعىتتا رەتتەۋشى ورگاندار قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن ەكى باعدارلامانى بەكىتۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل تۋرالى Astana Finance Days اياسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازىر ەلدىڭ قارجى جۇيەسىندە بانكتەردىڭ ۇلەسى باسىم. جالپى قارجى نارىعىنىڭ 80 پايىزدان استامى بانك سەكتورىنا تيەسىلى. ال باعالى قاعازدار نارىعى، بروكەرلەر، ديلەرلەر، ساقتاندىرۋ كومپانيالارى جانە وزگە قارجى ۇيىمدارىنىڭ ۇلەسى شامامەن 20 پايىز عانا.
- قازىر ەكونوميكا نەگىزىنەن بانكتەرگە سۇيەنەدى. بانكتەردىڭ جاعدايى جاقسى بولسا، بيزنەسكە دە قارجى بار. ال بانك سەكتورىندا قيىندىق تۋىنداسا، ونىڭ ورنىن باساتىن باسقا قارجى كوزدەرى از. بۇل كوپتەگەن ەلگە ءتان جاعداي، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
الداعى ۋاقىتتا ۇلتتىق بانك مۇنى بىرتىندەپ وزگەرتىپ، بانكتەن تىس قارجىلاندىرۋ كوزدەرىنىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر.
- قازىر بانكتەردىڭ ۇلەسى 80 پايىزدان اسادى. بولاشاقتا بۇل كورسەتكىش، مىسالى، 60 پايىزعا دەيىن تومەندەپ، قالعان بولىگىن باعالى قاعازدار نارىعى جانە وزگە دە قارجى قۇرالدارى تولىقتىرۋى مۇمكىن. بۇل KASE نەمەسە AIX بيرجالارى، اكسيالار مەن وبليگاتسيالار، توگەندەلگەن اكتيۆتەر نەمەسە جاڭا قارجى قۇرالدارى بولۋى ىقتيمال. ەڭ باستىسى - ناقتى سەكتورعا قارجى تارتۋدىڭ مۇمكىندىگىن كوبەيتىپ، تەك بانك نەسيەسىنە تاۋەلدى بولىپ قالماۋ، - دەدى ول.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بۇل وزگەرىس بانك سەكتورىن قىسقارتۋ دەگەندى بىلدىرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بانكتەر دە وسە بەرسىن. ءبىراق سونىمەن بىرگە بيزنەستىڭ قارجى تارتۋىنا مۇمكىندىك بەرەتىن باسقا تەتىكتەر دە قاتار دامۋى كەرەك، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
وسى باعىتتا ۇلتتىق بانك قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرلەسىپ، پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ەكى باعدارلاما ازىرلەپ جاتىر. ءبىرى باعالى قاعازدار نارىعىن، ەكىنشىسى ساقتاندىرۋ سالاسىن دامىتۋعا ارنالعان.
سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەكى باعدارلاما دا قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن بەكىتىلەدى. كەيىن باعالى قاعازدار نارىعى مەن ساقتاندىرۋ سالاسىنا قاتىستى زاڭ جوبالارى ازىرلەنەدى.
بۇعان دەيىن Astana Finance Days اياسىندا ا ح ق و قازاقستاندىق ەكولوگيالىق جوبالارعا كومىرتەك بىرلىكتەرىن بيرجادا ساتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن كەلىسىمگە قول قوياتىنى حابارلانعان.