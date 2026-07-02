ۇلتتىق بانك شىلدەدە ۇلتتىق قوردان 200-300 ميلليون دوللار ساتۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ماۋسىمدا ۇلتتىق قوردان ۆاليۋتا ساتىلىمى 200 ميلليون دوللاردى قۇرادى، دەپ حابارلايدى بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ماۋسىم ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تەڭگە باعامى 1 ا ق ش دوللارى ءۇشىن 479,98 تەڭگەگە دەيىن 1,3 پايىزعا نىعايدى. قازاقستان قور بيرجاسىنداعى ءبىر كۇندىك ساۋدا-ساتتىقتىڭ ورتاشا كولەمى ءبىر ايدا 392 ميلليوننان 369 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىن تومەندەدى. ال جالپى ساۋدا-ساتتىق كولەمى 8,1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
ماۋسىم ايىندا بيرجا نارىعىندا ۇلتتىق قوردان 200 ميلليون ا ق ش دوللارى كولەمىندە ۆاليۋتا ساتىلدى. ۇلتتىق قوردان ساتىلعان كولەمنىڭ ۇلەسى جالپى ساۋدا- ساتتىق كولەمىنىڭ 2,6 پايىزىن نەمەسە كۇنىنە شامامەن 9 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
جىل بويى بيۋجەتتىك تۇسىمدەر مەن شىعىستاردىڭ بىركەلكى بولمايتىنىن ەسكەرە وتىرىپ، 2026-جىلعى ماۋسىمنان باستاپ قارجى مينيسترلىگىنە بەرىلەتىن ترانسفەرتتەر رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ ناقتى قاجەتتىلىگىنە قاراي بولىنەدى.
بۇل تەتىك ۇلتتىق قوردان ساتىلاتىن ترانسفەرتتەردىڭ جالپى كولەمى ۆاليۋتا نارىعىندا ۇلتتىق بانك تاراپىنان جىل سوڭىنا دەيىن بىركەلكى قالىپتا «اينالاناتىنىن» كورسەتەدى.
وسى ماقساتتا ۇلتتىق بانك ماۋسىم ايىندا ۇلتتىق قوردان 460 ميلليون ا ق ش دوللارىن ساتىپ الدى. بۇل قاراجات ۇلتتىق قور وپەراتسيالارىن «اينالاۋ» تەتىگى اياسىندا 2026-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ىشكى ۆاليۋتا نارىعىندا بىركەلكى ساتىلادى.
- بيرجا نارىعىندا ۇلتتىق بانكتىڭ ۇلتتىق قوردان شىلدە ايىندا ساتاتىن ۆاليۋتا كولەمى 200 دەن 300 ميلليون ا ق ش دوللارىنا دەيىنگى ارالىقتى قۇراماق. ماۋسىم ايىندا اينالاۋ وپەراتسيالارى اياسىندا شامامەن 354 ميلليارد تەڭگە اينالىمنان الىندى. 2026-جىلعى Ⅲتوقسان ىشىندە وسى تەتىك اياسىندا شامامەن 1,1 تريلليون تەڭگەگە بالاما سوماعا شەتەلدىك ۆاليۋتا ساتىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ۇلتتىق بانك ۇلتتىق قور قاراجاتىمەن وپەراتسيا جۇرگىزگەندە دە، اينالاۋ تەتىگىن ىسكە اسىرعاندا دا نارىقتا بەيتاراپ بولۋ قاعيداتىن قاتاڭ ۇستانادى. ماۋسىم ايىندا ۇلتتىق بانك تاراپىنان ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسيالار جۇرگىزىلگەن جوق، - دەلىنگەن بانكتىڭ حابارلاماسىندا.
كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرى وزدەرىنىڭ ۆاليۋتالىق تۇسىمدەرىنىڭ ءبىر بولىگىن مىندەتتى تۇردە ساتۋ تالابى اياسىندا وتكەن ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ساتىلعان ۆاليۋتالىق ءتۇسىمنىڭ كولەمى شامامەن 423 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
ب ج ز ق- نىڭ زەينەتاقى اكتيۆتەرىندەگى ۆاليۋتالاردىڭ ۇلەسىن تۇراقتى ۇستاپ تۇرۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانك ماۋسىم ايىندا بيرجاداعى ساۋدا-ساتتىق كەزىندە شەتەلدىك ۆاليۋتا ساتىپ الدى. ونىڭ جالپى سوماسى 92 ميلليون ا ق ش دوللارىن نەمەسە جالپى ساۋدا-ساتتىق كولەمىنىڭ 1,2 پايىزعا جۋىعىن قۇرادى. الداعى ۋاقىتتا بۇعان قاتىستى شەشىمدەر زەينەتاقى اكتيۆتەرىن ينۆەستيتسيالىق باسقارۋ اياسىندا نارىقتاعى احۋالعا قاراي قابىلدانادى.
ۇلتتىق بانك اشىقتىق قاعيداتى اياسىندا ۆاليۋتا نارىعىنداعى بارلىق وپەراتسيا تۋرالى اقپاراتتى الداعى ۋاقىتتا دا تولىق جاريالاپ وتىرادى. قىسقامەرزىمدى كەلەشەكتە تەڭگە باعامىنىڭ ديناميكاسى نارىققا قاتىسۋشىلاردىڭ كۇتۋلەرىنە، توقساندىق سالىق تولەمدەرىنە، الەمدىك نارىقتاعى احۋال مەن گەوساياسي جاعدايدىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى قالىپتاسادى. ۇلتتىق بانك قارجىلىق تەڭگەرىمسىزدىككە جول بەرمەيتىن جانە التىن-ۆاليۋتا رەزەرۆتەرىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتەتىن يكەمدى باعام بەلگىلەۋ رەجيمىن ارى قاراي دا ۇستانا بەرەدى.
بۇدان بۇرىن ۇلتتىق بانك سيفرلىق تەڭگە اينالىمىن 1 تريلليون تەڭگەگە جەتكىزەتىنىن جازعانبىز.