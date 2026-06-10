ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تەڭگە باعامىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - قازىر ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ قۇنسىزدانۋىنا ەشبىر نەگىز جوق. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بانك دوللار باعامىنىڭ شارىقتاۋىنا سەبەپ بولاتىن نارىقتىق العىشارتتاردى كورىپ تۇرعان جوق.
سونىمەن قاتار ت. سۇلەيمەنوۆ تەڭگە باعامىنا ءداستۇرلى تۇردە جاز ايلارىندا ماۋسىمدىق قىسىم بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. بۇعان ەڭبەك دەمالىسىنىڭ باستالۋى جانە حالىق پەن بيزنەس تاراپىنان شەتەل ۆاليۋتاسىنا سۇرانىستىڭ كۇرت ارتۋى ىقپال ەتەدى.
- دوللار باعامىنا دا ءدال وسىنداي ماۋسىمدىق سۇرانىستار اسەر ەتەدى. جازدا ادامدار دەمالىسقا شىعار كەزدە شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتىپ الادى. مۇنىمەن قوسا، ءىرى كومپانيالار قۇرىلىس ماۋسىمىندا جوبالاردى اياقتاۋ ءۇشىن شەتەلدىك قۇرال-جابدىقتاردى ساتىپ الادى. سوندىقتان جازدا جانە كۇزدە دوللارعا سۇرانىس ۇنەمى جوعارى بولادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بۇل ءۇردىس بيىل دا قايتالانۋى مۇمكىن. ءبىراق باعامنىڭ كۇرت وسۋىنە الىپ كەلەتىن سەبەپ جوق.
بۇعان دەيىن الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ كوتەرىلۋى تەڭگە باعامىنا ايتارلىقتاي اسەر ەتپەگەنىن جازعان ەدىك.