ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى: باستى ماقسات - ينفلياتسيانى ءبىر تاڭبالى مانگە قايتارۋ
استانا. KAZINFORM - ستراتەگيالىق ماڭىزى بار جوبالاردى عانا قارجىلاندىرۋ قاجەت. بۇل تۋرالى سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- ينفلياتسيانى تۇراقتاندىرۋداعى ماڭىزدى فاكتور - فيسكالدىق كونسوليداتسيا. ۇلتتىق قوردان بولىنەتىن ترانسفەرتتەردى 2,8 تريلليون تەڭگە دەڭگەيىندە شەكتەۋ - ماڭىزدى دەزينفلياتسيالىق فاكتور. ەندى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ كونسوليداتسياسىن ءىس جۇزىندە ىسكە اسىرعان ءجون. ۇيلەستىرۋدىڭ تاعى ءبىر باعىتى - ەكونوميكانى قارجىلاندىرۋ باعدارلاماسىن ساپالى ىسكە اسىرۋ. ءبىزدىڭ ويىمىزشا، ستراتەگيالىق ماڭىزى بار جوبالاردى عانا قارجىلاندىرۋ قاجەت. باعدارلامانىڭ ماقساتى - شيكىزاتقا جاتپايتىن سالالاردا قوسىلعان قۇندى ارتتىرۋ. ىشكى نارىقتا وتاندىق تاۋارلارعا ۇسىنىستىڭ ءوسۋى ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋىنە وڭ ىقپال ەتۋگە ءتيىس، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇكىمەتتىڭ وتكەن جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تالقىلاۋ بارىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بانك پەن ۇكىمەتتىڭ بيىلعا جوسپارلانعان باستى ماقساتى - ينفلياتسيانى ءبىر تاڭبالى مانگە قايتارۋ.
- نەگىزگى قۇرالى - ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان ۇكىمەتتىڭ، ۇلتتىق بانك پەن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسى جانە ينفلياتسيانى باقىلاۋ مەن تومەندەتۋ شارالارىنىڭ كەشەنى، - دەدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلى ەلىمىزدىڭ التىن- ۆاليۋتا رەزەرۆتەرى 42,8 پايىزعا ءوستى.