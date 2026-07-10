ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمە بويىنشا شەشىم قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بازالىق مولشەرلەمە جونىندەگى كەزەكتى شەشىم 24 نەمەسە 25-شىلدەدە قابىلداناتىنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ماۋسىم ايىندا جىلدىق ينفلياتسيا %10,4 دان %10,3 عا تومەندەگەنىمەن، بۇل رەتتەۋشى كۇتكەن قارقىننان باياۋ بولدى.
ايلىق ينفلياتسيا ءبىزدىڭ بولجامنان جوعارى شىقتى. سونىمەن قاتار كورشىلەس ەلدەردىڭ نارىقتارىندا بەلگىلى ءبىر قىسىم ساقتالىپ وتىر. بۇل فاكتورلاردى دا ەسكەرۋگە ءتيىسپىز، - دەيدى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى.
ول رەسەيمەن قاتار وڭىردەگى باسقا مەملەكەتتەردەگى ەكونوميكالىق احۋالدىڭ دا قازاقستانعا ىقپال ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سۇلەيمەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىق بانك جازعى جەمىس-كوكونىس ماۋسىمى ازىق-تۇلىك باعاسىنىڭ ءوسۋىن باياۋلاتادى دەپ كۇتكەن. الايدا ازىرگە بۇل بولجامنىڭ قانشالىقتى جۇزەگە اساتىنى بەلگىسىز.
ينفلياتسيانىڭ تومەندەپ، بازالىق مولشەرلەمەنى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن قالار ەدىك. ءبىراق ازىرگە قانداي دا ءبىر الدىن الا قورىتىندى جاساۋعا ەرتە، - دەيدى ول.