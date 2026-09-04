ۇلتتىق بانك 2027-جىلى ەلدەگى ينفلياتسيا قانداي دەڭگەيدە بولاتىنىن بولجادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان ينفلياتسيا بولجامىن جاريالاپ، ونىڭ نە سەبەپتى قايتا قارالعانىن ءتۇسىندىردى.
2026-جىلعا ارنالعان ينفلياتسيا بولجامى بۇرىنعىداي %9-11 دەڭگەيىندە قالدى. ال ۇلتتىق بانك 2027-جىلعى ينفلياتسيا %6,5-8,5 ارالىعىندا بولادى دەپ بولجاپ وتىر.
- بۇعان سىرتقى ينفلياتسيانىڭ ءوسۋى، رەتتەلەتىن باعالارعا قاتىستى بولجامداردىڭ قايتا قارالۋى، سونداي-اق ۇكىمەتتىڭ بۇعان دەيىنگى الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋ بولجامدارىمەن سالىستىرعاندا بيۋدجەت شىعىستارىنىڭ ەكونوميكاعا ىقپالى كۇشەيۋى سەبەپ بولىپ وتىر. سونىمەن قاتار نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەسىمىز - رەسەيدە ينفلياتسيانىڭ باياۋ تومەندەۋى دە اسەر ەتەدى. ال ءبىرقالىپتى قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە جول بەرمەي، باعانىڭ ءوسۋىن ودان ءارى باياۋلاتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بريفينگتە.
ۇلتتىق بانك 2028-جىلى ينفلياتسيا %5 دەڭگەيىنە جاقىنداپ، تۇراقتانادى دەپ بولجاپ وتىر.
تيمۋر سۇلەيمەنوۆ تامىزدا جىلدىق ينفلياتسيانىڭ %10 دان تومەندەۋىنە جۇرگىزىلىپ وتىرعان اقشا-كرەديت ساياساتى، سونىڭ ىشىندە بازالىق مولشەرلەمەنىڭ جوعارى دەڭگەيدە ساقتالۋى اسەر ەتكەنىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن ينفلياتسيانى كۇشەيتۋى مۇمكىن فاكتورلار مەن تاۋەكەلدەر ءالى دە بار. سوندىقتان بازالىق مولشەرلەمەنى ودان ءارى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى.
- بۇل جۇرگىزىلىپ وتىرعان اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ، بازالىق مولشەرلەمە %18 دەڭگەيىندە بولعان كەزەڭدە قالىپتاسقان قاتاڭ جاعدايدىڭ، سونداي-اق ۇكىمەتپەن بىرلەسىپ قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجە بەرىپ جاتقانىن كورسەتەدى. ەكونوميكا بىرتىندەپ ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋ باعىتىنا قايتا ورالىپ كەلەدى. الايدا قازىرگى كورسەتكىشتى تۇپكىلىكتى ناتيجە دەپ قابىلداۋعا ءالى ەرتە، - دەدى ول.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، ينفلياتسيانىڭ قايتا وسۋىنە اسەر ەتەتىن تاۋەكەلدەر ەل ىشىندە دە، سىرتقى ورتادا دا ساقتالىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى ودان ءارى تومەندەتۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.